Billie Eilish e Rosalia: la collaborazione nel trailer dello speciale di Euphoria

Lo scorso 7 dicembre HBO E Sky hanno trasmesso il primo episodio di Euphoria (i dettagli qui). Il prossimo 24 gennaio andrà in onda il secondo speciale e oggi abbiamo una news in più. Billie Eilish ha annunciato la sua collaborazione con Rosalia nella canzone Lo vas a olvidar di cui possiamo ascoltare uno stralcio proprio nel trailer della serie con protagonista Zendaya.

Il secondo episodio speciale di Euphoria andrà in onda il 24 gennaio e avrà come protagonista il personaggio di Jules (Hunter Schafer). Il titolo scelto è F–k Anyone Who’s Not a Sea Blob. Su Tvline leggiamo che la trama seguirà le vacanze natalizie di Jules che saranno anche una riflessione dell’anno trascorso. Hunter Schafer ha partecipato alla scrittura dell’episodio. Entrambi gli speciali hanno visto cast e troupe ridotto per girare nel modo più sicuro possibile e rispettare le norme e il distanziamento sociale.

Come già vi avevamo raccontato nel primo episodio che è disponibile su Sky e NOW TV protagonista assoluta è invece Rue (Zendaya). Infine, vi ricordiamo, che a fortunata serie HBO avrà una seconda stagione anche se le riprese procederanno lentamente per le restrizioni dovute al Covid. Ufficialmente Lo vas a olvidar uscirà giovedì 21 con un video musicale.

Ecco l’annuncio su Twitter di Billie Eilish e il trailer del secondo speciale di Euphoria:

Billie and @Rosalia – “Lo Vas A Olvidar”

For @EuphoriaHBO

Song and music video out on 1/21/21 at 9am PT pic.twitter.com/7m6kaos1fQ — billie eilish (@billieeilish) January 19, 2021

euphoria: special episode part 2 | official trailer | hbo

Watch this video on YouTube