Rosalia annuncia una collaborazione con Billie Eilish

La cantante Rosalia ha annunciato una collaborazione con Billie Eilish svelando inoltre che il featuring è già a buon punto.

“Nel corso di queste due ultime settimane ho cercato di finire la collaborazione con Billie. Penso che ci siamo quasi. Credo di avere finito gli arrangiamenti ieri, ha raccontato Rosalia durate una recente intervista a Zane Low per Apple Music. La cantante di El mal querer ha poi aggiunto:

“Sento che la produzione, il sound design è quasi a posto, ho solo bisogno che Billie mi mandi le parti cantate e le idee che vuole aggiungere, perché ci siamo. Spero che Billie mi mandi le sue cose.”

In realtà, una collaborazione tra Rosalia e Billie Eilish è nell’aria già da molto tempo, più precisamente da febbraio dello scorso anno, quando la cantante di Bad Guy ha rivelato in un’intervista di essersi messa al lavoro in studio con la collega.“È stato come una droga lavorare con lei. È stata molto carina”, aveva dichiarato Billie a proposito di Rosalía.

In una recente intervista rilasciata a Annie Mac, la nuova stella del pop statunitense ha raccontato di essersi chiusa in studio con la cantante spagnola per una sessione di registrazioni. Questo il suo racconto riferendosi all’altra artista.

“In quella sessione ho cantato degli appunti ai quali non avevo mai pensato. Lei sa quello che vuole, è molto piacevole… io ero tipo, ‘wow, tu sei l’unica persona che ho incontrato che è davvero così’. È stato come una droga lavorare con lei. È stata molto carina, oh mio Dio”.