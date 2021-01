Bridgerton 2 Netflix: Phoebe Dynevor spera in una seconda stagione

Bridgerton è stata una delle serie più seguite, criticate e amate nell’ultimo periodo su Netflix (scopri la recensione). La piattaforma streaming non ha ancora reso ufficiale la seconda stagione anche se è molto probabile che la storia continui. Una delle protagoniste Phoebe Dynevor ha parlato delle sue speranze per il futuro e delle difficoltà a girare con la pandemia in corso.

L’attrice protagonista di Bridgerton non ha anticipato o ufficializzato la seconda stagione. Non so davvero cosa abbiano in mente per una potenziale seconda stagione, ha raccontato a Deadline. Credo che se la produzione deciderà di seguire i romanzi al centro ci sarà la storia di Anthony. Tuttavia, ancora mi chiedo come decideranno di fare e sono eccitata all’idea di scoprirlo.

La produzione della serie firmata Shonda Rhimes ha vissuto le difficoltà di girare con le restrizioni verso il finale delle riprese. Un periodo pazzesco e non vedevamo l’ora di finire di girare. Non riesco a immaginare come sarà girare totalmente con quelle restrizioni. Ci sono moltissime persone al di fuori del cast e tutte servono.

Tuttavia, se dovessimo vaccinare tutti in tempo sarà un po’ meno difficile. La giovane attrice di Bridgerton ha poi raccontato qualche retroscena. Ho incontrato il duca di Hastings (Rege Jean Page ndr) per la prima volta sul set e tra noi c’è stata subito una forte intesa. Siamo molto diversi come personalità ma lavorare insieme è stato bello perchè ognuno aggiungeva qualcosa alla perfomance dell’altro.