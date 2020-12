Euphoria: Il primo episodio speciale su Sky e NOW TV! Ecco i dettagli

Euphoria ha rappresentato una delle serie rivelazioni più recenti. Zendaya, ha il ruolo di protagonista e per la sua interpretazione ha vinto un Emmy. Qualche settimana fa vi avevamo annunciato la data di uscita dell’episodio speciale di natale che andrà in onda il 7 dicembre. Il pubblico italiano potrà vederlo in contemporanea con gli Stati Uniti grazie a Sky e NOW TV. Ecco i dettagli

Il breve teaser trailer ha come protagonista Rue in un tavola calda. La ragazza riflette e ripensa agli eventi tragici che abbiamo visto nel finale della prima stagione. Il titolo dell’episodio è Trouble don’t last forever. Lo speciale andrà in onda su Sky Atlantic e NOW TV in contemporanea assoluta con la messa in onda americana, nella notte fra il 6 e il 7 dicembre alle 3.00 e poi dalle 23.00 il 7 dicembre. Dal 7 dicembre, inoltre, On Demand su Sky e in streaming su NOW TV anche l’intera prima stagione del cult HBO.

Sinossi Euphoria speciale. New York. Rue e Jules vivono insieme come una coppia felice nella Grande Mela. Una sequenza introduttiva quasi perfetta, che tuttavia si rivelerà essere soltanto un sogno, apre l’episodio speciale. Durante la vigilia di Natale, Rue (Zendaya) e il suo sponsor Ali (Colman Domingo) si trovano in una tavola calda a mangiare pancakes dopo la rituale riunione degli alcolisti anonimi. L’uomo aiuta Rue a riflettere e a capire come spezzare il ciclo della sua dipendenza dalla droga. La ragazza si troverà a ripensare all’influenza che Jules ha avuto sull’astinenza che aveva raggiunto e sulla sua ricaduta.

Vi ricordiamo infine che la seconda stagione di Euphoria è confermata.

Ecco il trailer dell’episodio speciale di Euphoria:

Euphoria Special Episode Part 1: Rue | Sky TV

Watch this video on YouTube