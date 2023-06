Maturità 2023: chi deve sostenere la terza prova e quando si svolge

Ieri ed oggi si sono tenute la prima e la seconda prova della Maturità 2023. Se per quasi tutti i maturandi non resta che affrontare il colloquio orale, in alcuni casi particolari ci sarà anche una terza prova scritta.

Come vi abbiamo accennato, infatti, quest’anno l’Esame di Stato del secondo ciclo si è riavvicinato molto a quello che era prima della pandemia, anche per via del ritorno di una commissione mista.

La terza prova di Maturità 2023: chi deve farla

È presente una terza prova scritta per i seguenti istituti:

le sezioni ESABAC ed ESABAC techno

le sezioni con opzione internazionale

le scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta

le scuole della Provincia autonoma di Bolzano,

le scuole con lingua d’insegnamento slovena

le scuole con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia

Cosa sono le sezioni ESABAC ed ESABAC techno

Il duplice diploma ESABAC è stato istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra l’Italia e la Francia, grazie a un accordo del 2009 tra i due Ministeri, con il quale la Francia e l’Italia promuovono un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat.

Le sezioni ESABAC sono presenti attualmente attualmente in 337 scuole distribuite sull’intero territorio nazionale.

Esistono due tipologie di istituti ESABAC: quello generale, nei licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze umane.

E poi c’è l’ESABAC Techno negli istituti tecnici del settore economico, indirizzi di amministrazione, finanza e marketing, turismo.

Quando si tiene la terza prova di Maturità 2023

La terza prova scritta per gli istituti sopra elencati si tiene martedì 27 giugno 2023, alle ore 8:30.

