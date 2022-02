Funko Pop: i personaggi di Batman e Star Wars a tema San Valentino

San Valentino sta prendendo il sopravvento anche sui Funko Pop che si trasformano per la festa degli innamorati. Il brand ha, infatti, lanciato delle edizioni speciali dedicate per il 14 febbraio per i personaggi di Batman e Star Wars.

I Funko si tingono di rosa e rosso e mandano messaggi di amore. Se non è un regalo perfetto per i fan della Saga di Guerre Stellari o per gli amanti dell’universo creato da Batman, non so se possa esistere un regalo migliore.

Personaggi e prezzi

FUNKO MYSTERY POCKET POP! BATMAN: THE ANIMATED SERIES

EDIZIONE SAN VALENTINO

Quattro Pocket Pop! inseriti in una scatola a forma di cuore rossa e rosa, cosa si può volere di più? Le figure in vinile collezionabili sono alte all’incirca 3.8 cm. PREZZO €25.00

FUNKO POP! AHSOKA EDIZIONE SAN VALENTINO

Ai piedi della figura è presente un dolce messaggio. La figura in vinile è alta circa 11,4 cm. PREZZO €‌15.00

GROGU CON I BISCOTTI EDIZIONE SAN VALENTINO

Questa versione speciale dell’esserino più tenero della galassia lo raffigura mentre mangia un biscotto a forma di cuore. Ai piedi della figura è presente un dolce messaggio. La figura in vinile è alta circa 10 cm. PREZZO €‌15.00

R2D2 EDIZIONE SAN VALENTINO

L’edizione speciale del leggendario droide presenta una combinazione di colori rosso, rosa e bianco, con un design ispirato alla festa degli innamorati. La figura in vinile è alta circa 8.8 cm. PREZZO €‌21.00

LUKE SKYWALKER CON GROGU EDIZIONE SAN VALENTINO

Nella nuova edizione speciale il maestro Jedi viene accompagnato dal suo nuovo allievo Grogu che sorregge una ghirlanda di cuori. La figura in vinile è alta circa 11.4 cm. PREZZO €‌15.00

THE MANDALORIAN EDIZIONE SAN VALENTINO

L’eroe mandaloriano presenta in questa nuova edizione speciale una lettera indirizzata a Grogu, il suo amato bambino spaziale. La figura in vinile è alta circa 11.4 cm. PREZZO €‌15.00

BO-KATAN KRIZE EDIZIONE SAN VALENTINO

La nuova esclusiva figura della combattente mandaloriana la raffigura con un mazzo di rose. È il regalo perfetto per una dichiarazione d’amore! La figura in vinile è alta circa 11.4 cm. PREZZO €‌17.00

Funko- Pop Vinyl 80th: Batman (1989) Heroes Figura da Collezione, Multicolore, 37248