Il Green Pass potrebbe essere obbligatorio anche a scuola

Dal prossimo 6 agosto il Green Pass sarà necessario per accedere ad alcuni luoghi ed eventi, ma non è escluso che nelle prossime settimane vengano messe a punto ulteriori misure più severe. Vista la situazione è lecito chiedersi se anche a scuola sarà necessario il certificato in questione. Ebbene, la risposta potrebbe essere positiva in tal caso. Si lavora sul prosieguo delle vaccinazioni e sul ritorno in presenza negli istituti scolastici italiani, per soppiantare la didattica a distanza che ha caratterizzato gli ultimi due anni. Ebbene, sembra che prima della pausa estiva il certificato verde possa essere applicato anche alla scuola.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la misura sulla scuola potrebbe vedere la luce entro il 20 agosto, previa contrattazione con le altre forze di maggioranza. È probabile che vengano elaborate alcune variazioni in corso d’opera viste anche le proteste che stanno caratterizzando diverse piazze italiane. Non tutti sono d’accordo, infatti, con i nuovi obblighi che entreranno in vigore dal prossimo 6 agosto. Qui di seguito qualche altra precisazione.

GREEN PASS: DOVE SARÀ OBBLIGATORIO

Come ha recentemente ricordato un articolo pubblicato su Today, la certificazione vaccinale dovrà essere presentata se si vorrà usufruire dei seguenti luoghi ed eventi:

ristoranti al chiuso;

spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

Piscine e palestre, ma anche in centri per sport di squadra (campi calcio, calcetto, paddle ecc)

Centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive

Sagre e fiere, convegni e congressi;

Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

Concorsi pubblici;

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.

COSA ACCADE IN CASO DI VIOLAZIONE?

Dal governo viene precisato come in caso di violazione di tale norma, sia l’esercente che il trasgressore subiranno sanzioni fino a mille euro. Palazzo Chigi ha precisato inoltre: “E qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni”. Non resta che vedere se l’ambito di applicazione del Green Pass sarà ulteriormente ampliato.

