Batmay Day 2020: DC celebra la leggenda del cavaliere oscuro

Come i fan certamente sapranno, Batman è parte di una “trinità” formata da Superman, Wonder Woman e lo stesso cavaliere oscuro. Questi tre miti rappresentano i tre pilastri su cui si fonda l’intero universo fittizio della DC. Ora il colosso dell’intrattenimento celebra il leggendario giustiziere della notte creato da Bob Kane e Bill Finger a fine anni ’30, con il Batman Day edizione 2020. L’evento si terrà il prossimo 19 settembre. La DC ha per l’occasione svelato i programmi legati al Batman Day invitando i fan di tutto il mondo a partecipare a una vasta gamma di attività che hanno come tema proprio il vigilante di Gotham.

BATMAN DAY 2020: UN’ESPERIENZA IMPERDIBILE

L’obiettivo del Batman Day 2020 è rendere onore all’iconico supereroe DC, che a breve sarà protagonista del nuovo lungometraggio con Robert Pattinson. In questa occasione, i fan avranno occasione di guidare con il tema “Batman e L’Enigmista” su Waze. Previsti fumetti e kit gratuiti per bambini e, addirittura, la possibilità di risolvere un mistero indossando maschera e mantello, immedesimandosi nel nostro eroe preferito. Ricordiamo, del resto, che Batman è anche un abile detective, il migliore nel suo genere. Il film in uscita valorizzerà proprio questa sua caratteristica.

TANTI I MOMENTI CELEBRATIVI

Tra gli innumerevoli momenti celebrativi dedicati a Batman ricordiamo:

Addestramento dell’Eroe col mantello : siete pronti a fare squadra con Batman? Nella settimana precedente al Batman Day 2020, i fan avranno occasione di conoscere tutto ciò che non avrebbero mai osato chiedere su Batman. Vi consigliamo di visitare ogni giorno il portale BatmanDay.com per rimanere informati su tutte le attività a tema;

: siete pronti a fare squadra con Batman? Nella settimana precedente al Batman Day 2020, i fan avranno occasione di conoscere tutto ciò che non avrebbero mai osato chiedere su Batman. Vi consigliamo di visitare ogni giorno il portale BatmanDay.com per rimanere informati su tutte le attività a tema; Corsa virtuale 5K / 10K Batman : una Virtual Run a tema Batman ovviamente. I partecipanti registrati riceveranno un abbigliamento esclusivo con il marchio Batman;

: una Virtual Run a tema Batman ovviamente. I partecipanti registrati riceveranno un abbigliamento esclusivo con il marchio Batman; Injustice 2 Mobile : presenterà nuove Batman Arenas, assieme a uno speciale evento di Classic Batman Invasion

: presenterà nuove Batman Arenas, assieme a uno speciale evento di DC Legends : celebrerà il protettore di Gotham City nel Batman Day. I giocatori che si registreranno il 19 settembre riceveranno un regalo speciale e potranno visitare il negozio per sbloccare e potenziare un supereroe o un supercriminale di Gotham a scelta, con una vendita promozionale.

: celebrerà il protettore di Gotham City nel Batman Day. I giocatori che si registreranno il 19 settembre riceveranno un regalo speciale e potranno visitare il negozio per sbloccare e potenziare un supereroe o un supercriminale di Gotham a scelta, con una vendita promozionale. DC Universe Online : celebrerà il Batman Day con un ciondolo a forma di batwing e una sorpresa legata all’Enigmista solo per chi è membro, tra il 14 e il 20 settembre.

Per aggiornamenti sul Batman Day 2020 continuate a seguirci!