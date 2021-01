YOU 3 – Netflix: Scott Michael Foster entra nel cast! Ecco i dettagli

Come vi avevamo raccontato qualche mese fa la terza stagione della serie Netflix YOU è in produzione (i dettagli qui). Oggi scopriamo che nel cast ci sarà una new entry dal viso familiare: Scott Michael Foster (noto per il ruolo in Craxy Ex Girlfriend). Ecco i primi dettagli

Stando a quanto leggiamo su EW Scott Michael Foster avrà il ruolo di Ryan in YOU 3. Le prime indiscrezioni lo dipingono come un uomo molto apprezzato e ben inserito nella comunità. Ryan è un padre single con un passato di dipendenze da sostanze ma ovviamente non tutti sono perfetti e ognuno ha qualche segreto o scheletro nell’armadio. Infatti, sembra che l’uomo abbia una sorta di mania del controllo su coloro che sono più vicini a lui. Non sappiamo ancora come entrerà in contatto con il protagonista Joe Golberg (Penn Badgley).

Tra le new entry già ufficializzate anche Scott Speedman. L’attore avrà il ruolo di Matthew ed entrerà in qualche modo a far parte della vita di Joe. Ci vediamo presto, era la breve didascalia che accompagnava l’annuncio del rinnovo di You per una terza stagione. Joe e Love (Victoria Pedretti) nel finale della seconda parte avevano deciso di trasferirsi in periferia pronti a dar vita a una nuova (e inquietante) famiglia.

Tuttavia, non è il classico lieto fine alla vissero felice e contenti. Infatti, Joe ha scoperto la vera Love e ne è abbastanza spaventato. Joe stesso ha detto inequivocabilmente che non sono anime gemelle, aveva detto Penn Badgley qualche settimana fa. Ha paura di lei alla fine. La terza stagione avrà dieci episodi e la premiere sembra fissata per il 2021.

Ecco il post su Twitter dell’attore new entry in YOU 3