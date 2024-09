Katy Perry – CRUSH: anteprima audio, testo e traduzione

CRUSH è la traccia n° 5 di 143, il sesto album in studio di Katy Perry, in uscita il 20 settembre 2024.

Una parte del testo della canzone è stato rivelato ancor prima dell’uscita, durante un’esibizione live di Katy nel club EVITA di Hollywood (fonte Genius.com).

Testo CRUSH Katy Perry

Is it a crush?

Making me blush

Here I go again, I’m falling in love

Catching my breath

Whenever we touch

Here I go again, I’m falling in love

My heart goes

La dada dee dee

La la dee dee

La dada dee dee

My heart goes

La dada dee dee

La la dee dee

La dada dee dee

My heart goes

Traduzione

È una cotta?

Mi fa arrossire

Ecco che ci risiamo, mi sto innamorando

Riprendo fiato

Ogni volta che ci tocchiamo

Ecco che ci risiamo, mi sto innamorando

Il mio cuore va

La dada dee dee

La la dee dee

La dada dee dee

Il mio cuore va

La dada dee dee

La la dee dee

La dada dee dee

Il mio cuore va

Significato della canzone

Il significato del brano CRUSH di Katy Perry prende spunto dai classici Eurobeat, si colloca attorno al concetto di innamoramento e disinnamoramento, di come il cuore possa battere per persone diverse in momenti diversi della propria esistenza.