Katy Perry – NIRVANA: anteprima audio, testo e traduzione

Nirvana è la traccia numero 8 di 143, il sesto album di Katy Perry, in uscita il 20 settembre 2024.

Inizialmente è stato ipotizzato che questo sarebbe stato il secondo singolo promozionale dell’album (in realtà si trattava di Lifetimes), un fatto apparentemente confermato dalla stessa Katy pubblicando un criptico cortometraggio su YouTube con il titolo NIRVANA. Nel cortometraggio, che è stato diffuso il 27 agosto, si poteva persino sentire un frammento della canzone con il testo (fonte Genius.com).

Testo Nirvana Katy Perry

[Intro]

(Dancing in the blurry lights)

(Found you in paradise)

(Floating in the diamond sky)

(Our bodies synchronize)

[Verse 1]

Hypnotized him, are you dreaming?

Feel the rise, I’m twinkling

In your eyes, adrenaline

Baby, I’m, I’m trembling

[Refrain]

(Ah-ah) Show me that you’re gonna

(Ah-ah) Take me to Nirvana

(Ah-ah) Show me that you wanna

(Ah-ah) Take me to Nirvana

[Pre-Chorus]

Dancing in the blurry lights (Blurry lights)

Found you in paradise (Paradise)

Floating in the diamond sky (Diamond sky)

Our bodies synchronized (Synchronized)

You make me feel, make me feel so high

You make me feel, make me feel alive

You makе me feel, make me feel so high

You makе me feel, make me feel alive

You make me feel alive

[Instrumental Break]

Traduzione

[Intro]

(Danzando nelle luci sfocate)

(Ti ho trovato in paradiso)

(Fluttuando nel cielo di diamanti)

(I nostri corpi si sincronizzano)

[Strofa 1]

L’ho ipnotizzato, stai sognando? Senti l’ascesa, sto scintillando

Nei tuoi occhi, adrenalina

Tesoro, sto, sto tremando

[Ritornello]

(Ah-ah) Mostrami che hai intenzione di

(Ah-ah) Portarmi al Nirvana

(Ah-ah) Mostrami che vuoi

(Ah-ah) Portarmi al Nirvana

[Pre-ritornello]

Ballando nelle luci sfocate (Luci sfocate)

Ti ho trovato in paradiso (Paradiso)

Galleggiando nel cielo di diamanti (Cielo di diamanti)

I nostri corpi sincronizzati (Sincronizzati)

Mi fai sentire, mi fai sentire così in alto

Mi fai sentire, mi fai sentire viva

[Ritornello]

Mi fai sentire, mi fai sentire così in alto

Mi fai sentire, mi fai sentire viva

Mi fai sentire viva

[Pausa strumentale]

(In aggiornamento)

Significato della canzone

Come è facile intuire, Il titolo NIRVANA di Katy Perry prende il nome dalla fede buddista ed indica un luogo spirituale in cui regnano una perfetta pace e felicità, un luogo mistico ed immaginario in cui Katy desidera che il suo partner la conduca, attraverso un’intimità che non è solo di natura carnale.