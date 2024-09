Katy Perry – GORGEOUS: anteprima audio, testo e traduzione

GORGEOUS è la traccia n° 3 di 143, il sesto album di Katy Perry, in uscita il 20 settembre 2024.

Il brano è un featuring con la cantautrice tedesca Kim Petras. Una parte del testo della canzone è stato rivelato ancor prima dell’uscita, mediante la pubblicazione di uno snippet (fonte Genius.com).

Testo GORGEOUS Katy Perry

If you don’t, yeah

Well, now you know

[Chorus: Katy Perry]

All my girls look gorgeous

We comin’ out tonight

Grab your man and hold him tight, tight

Gorgeous

Drippin’ like some ice

Know you wanna take a ride, ride

Gorgeous

We comin’ out tonight

Grab your man and hold him tight, tight

Gorgeous

Drippin’ like some ice

Know you wanna take a ride, ride

Traduzione

Se non lo fai, sì

Beh, ora lo sai

[Coro: Katy Perry]

Tutte le mie ragazze sono stupende

Usciamo stasera

Afferra il tuo uomo e tienilo stretto, stretto

Splendido

Gocciolante come un po’ di ghiaccio

Sai che vuoi fare un giro, cavalcare

Splendido

Usciamo stasera

Afferra il tuo uomo e tienilo stretto, stretto

Splendido

Gocciolante come un po’ di ghiaccio

Sai che vuoi fare un giro, cavalcare

Significato della canzone

Il significato del brano GORGEOUS di Katy Perry feat. Kim Petras non è stato ancora rivelato ma intanto uno dei più famosi tabloid britannici, The Sun, si è espresso così riguardo la canzone:

“La traccia è un ironico banger da club, dal punto di vista del testo, si dice che sia una traccia molto ironica che farà alzare qualche sopracciglio”!