Katy Perry – I’M HIS, HE’S MINE: anteprima audio, testo e traduzione

I’M HIS, HE’S MINE è la traccia n° 4 di 143, il sesto album di Katy Perry, in uscita il 20 settembre 2024.

Il brano è un featuring con la rapper e cantautrice Doechii e contiene un sample di un successo mondiale del 1991: Gypsy Woman di Crystal Waters.

Una parte del testo della canzone è stato rivelato ancor prima dell’uscita, mediante la pubblicazione di uno snippet (fonte Genius.com).

Testo I’M HIS, HE’S MINE Katy Perry

[Intro: Doechii]

Do-Do-Do-Do-Do, Doechii? (Kitty)

He’s mine

Doechii kitty

[Chorus: Katy Perry & Doechii]

I’m his queen, I’m his freak

I’m every woman he wants and needs

I’m his dream, I’m his drug

I’m every woman he wants, so what?

I’m his boss, I’m that bitch

I’m every woman he knows exists

I’m his main, I’m his side

I’m every woman that’s been his “mine”

[Post-Chorus: Katy Perry & Doechii]

La-da-dee, la-da-da

La-da-dee, la-da-da

I’m his, he’s mine

La-da-dee, la-da-da

La-da-dee, la-da-da

I’m his, he’s mine

[Pre-Chorus: Katy Perry]

Don’t waste your time, I’m what he likes (What he likes)

Traduzione

[Intro: Doechii]

Do-Do-Do-Do-Do, Doechii? (Kitty)

È mio

Doechii gattino

[Chorus: Katy Perry & Doechii]

Sono la sua regina, sono la sua freak

Sono ogni donna che vuole e di cui ha bisogno

Sono il suo sogno, sono la sua droga

Sono ogni donna che vuole, e allora? Sono il suo capo, sono quella stronza

Sono ogni donna che lui conosce esista

Sono la sua principale, sono la sua parte

Sono ogni donna che è stata la sua “mia”

[Post-ritornello: Katy Perry & Doechii]

La-da-dee, la-da-da

La-da-dee, la-da-da

Sono sua, lui è mio

La-da-dee, la-da-da

La-da-dee, la-da-da

Sono sua, lui è mio

[Pre-ritornello: Katy Perry]

Significato della canzone

Il significato del brano I’M HIS, HE’S MINE di Katy Perry feat. Kim Petras non è stato ancora spiegato ma stiamo facendo il possibile per aggiornarvi.