Katy Perry – ALL THE LOVE: anteprima audio, testo e traduzione

ALL THE LOVE è la traccia n° 7 di 143, il sesto album in studio di Katy Perry, in uscita il 20 settembre 2024.

Una parte del testo della canzone è stato rivelato ancor prima dell’uscita, durante un’intervista di Katy in una puntata del podcast di radio 102.7KIISFM (fonte Genius.com).

Nel corso della conversazione, l’artista ha confessato che proprio questa è la sua canzone preferita dell’intero album ed il motivo è racchiuso nel bellissimo significato del brano e nelle parole del testo.

Testo ALL THE LOVE Katy Perry

All the love that I ever lost came back to me

I was frozen, I was hopeless

Now there’s poetry in every moment

All the love that I ever lost came back to me

Traduzione

Tutto l’amore che avevo mai perso mi è tornato in mente

Ero congelata, ero senza speranza

Ora c’è poesia in ogni momento

Tutto l’amore che avevo mai perso mi è tornato in mente

Significato della canzone

Il significato del brano ALL THE LOVE di Katy Perry – come probabilmente il brano che in 143 lo precede ovvero il singolo promozionale LIFETIMES – parla di sua figlia Daisy Dove e del suo conseguente amore eterno per lei, degli effetti che questo sentimento ha avuto nella sua vita.