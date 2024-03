Ariana Grande: video, testo e traduzione di I wish I hated you

I wish I hated you è una delle tracce di Eternal sunshine, l’album di Ariana Grande rilasciato venerdì 8 marzo 2024.

Il progetto è il seguito del suo precedente disco, apprezzato dalla critica e nominato ai Grammy, l’album del 2020 Positions.

Ascolta qui la canzone

Testo di I wish I hated you di Ariana Grande

Hung all my clothes in the closet you made

Your shoes still in boxes

I send them your way

Hoping life brings you no new pain

I rearrange my memories

I try to rewrite our life

But no matter how I try to (Mm)

And no matter how I want to (Mm)

And no matter how easy things could be if I did

And no matter how guilty, I still feel saying it

I wish I hated you

I wish that weren’t true

Wish there was worse to you

I wish you were worse to me

Yeah, I wish I hated you

Our shadows dance on a parallel plane

Just two different endings

You learn to repair

And I learn to keep me in one place

So close (So close) and yet so far (So far)

If only we had known from the start

But no matter how I try to (Mm)

And no matter how I want to (Mm)

And no matter how easy things could be if I did

And no matter how guilty, I still feel saying it

I wish I hated you

I wish that weren’t true

Wish there was worse to you

I wish you were worse to me

Yeah, I wish I hated you

Traduzione

Ho appeso tutti i miei vestiti nell’armadio che hai realizzato

Le tue scarpe sono ancora nelle scatole

Te li mando a modo tuo

Sperando che la vita non ti porti nuovi dolori

Riordino i miei ricordi

Provo a riscrivere la nostra vita

Ma non importa quanto ci provo (Mm)

E non importa quanto lo voglia (Mm)

E non importa quanto sarebbero facili le cose se lo facessi

E non importa quanto sia colpevole, mi sento ancora a dirlo

Vorrei odiarti

Vorrei che non fosse vero

Vorrei che per te ci fosse di peggio

Vorrei che fossi peggio con me

Sì, vorrei odiarti

Le nostre ombre danzano su un piano parallelo

Solo due finali diversi

Impari a riparare

E imparo a mantenermi in un posto

Così vicino (così vicino) eppure così lontano (così lontano)

Se solo lo avessimo saputo fin dall’inizio

Ma non importa quanto ci provo (Mm)

E non importa quanto lo voglia (Mm)

E non importa quanto sarebbero facili le cose se lo facessi

E non importa quanto sia colpevole, mi sento ancora a dirlo

Vorrei odiarti

Vorrei che non fosse vero

Vorrei che per te ci fosse di peggio

Vorrei che fossi peggio con me

Sì, vorrei odiarti

Cosa ne pensate di questa canzone di Ariana Grande?