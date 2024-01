Ariana Grande: video, testo e traduzione di Yes and?

A distanza di quattro anni dall’uscita dell’album Positions, venerdì 12 gennaio, Yes and? segna l’atteso ritorno di Ariana Grande.

Si tratta di un pezzo ispirato ad un brano alquanto iconico per la musica degli anni ’90, cantato da un’artista che è considerata un’icona assoluta.

Stiamo parlando di Vogue e di Madonna. Ma questa non è l’unica premessa che c’è da sapere riguardo la nuova canzone.

Oltre che da Ariana, Yes and? è stato prodotto, infatti, da Ilya Salmanzadeh e Max Martin, autore di svariate hit di Britney Spears, Katy Perry, Kesha e Taylor Swift.

L’artista, d’altra parte, non ha mai tenuto nascosto di essere una grande fan di Madonna e durante il suo Honeymoon World Tour l’ha celebrata proprio con una cover di Vogue.

Ascolta qui la nuova canzone di Ariana Grande

L’anteprima del video ufficiale

Testo Yes and? Ariana Grande

In case you haven’t noticed

well, everybody’s tired

and healing from somebody

or something we don’t see just right

boy come on put your lipstick on

(no one can tell you nothing)

come on and walk this way through the fire

(don’t care what’s on their mind)

and if you find yourself in a dark situation just

turn on your light and be like

“yes, and?”

say that shit with your chest….. and

be your own fuckin best….. friend

say that shit with your chest…..

keep moving like “what’s next?”

“yes, and?”

now i’m so done with caring

what you think, no i won’t hide

underneath your own projections

or change my most authentic life

boy come on put your lipstick on

(no one can tell you nothing)

come on and walk this way through the fire

(don’t care what’s on their mind)

and if you find yourself in a dark situation just

turn on your light and be like

“yes, and?”

say that shit with your chest….. and

be your own fuckin best….. friend

say that shit with your chest…..

keep moving like “what’s next?”

“yes, and?”

my tongue is sacred, i speak upon what i like

protected, sexy, discerning with my time

your energy is yours and mine is mine

what’s mine is mine

my face is sitting i don’t need no disguise

don’t comment on my body, do not reply

your business is yours and mine is mine

why do you care so much whose ! i ride

why?

“yes, and?”

say that shit with your chest….. and

be your own fuckin best…..friend

say that shit with your chest…..

keep moving like “what’s next?”

“yes, and?”

Traduzione

Nel caso non l’avessi notato

beh, sono tutti stanchi

e guarigione da qualcuno

o qualcosa che non vediamo nel modo giusto

ragazzo, forza, mettiti il rossetto

(nessuno può dirti niente)

vieni e cammina da questa parte attraverso il fuoco

(non importa cosa hanno in mente)

e se ti trovi in una situazione oscura, semplicemente

accendi la luce e fai come

“sì e?”

di’ quella m**da con il petto….. e

sii il tuo migliore amico, cazzo

di’ quella m**da con il petto…..

continua a muoverti come “qual è il prossimo?”

“sì e?”

ora ho così finito di preoccuparmi

cosa ne pensi, no, non lo nasconderò

sotto le tue stesse proiezioni

o cambiare la mia vita più autentica

ragazzo, forza, mettiti il rossetto

(nessuno può dirti niente)

vieni e cammina da questa parte attraverso il fuoco

(non importa cosa hanno in mente)

e se ti trovi in una situazione oscura, semplicemente

accendi la luce e fai come

“sì e?”

di’ quella merda con il petto….. e

sii il tuo migliore amico, cazzo

di’ quella m**da con il petto…..

continua a muoverti come “qual è il prossimo?”

“sì e?”

la mia lingua è sacra, parlo di ciò che mi piace

protetto, sexy, esigente con il mio tempo

la tua energia è tua e la mia è mia

ciò che è mio è mio

la mia faccia è seduta, non ho bisogno di travestirmi

non commentare il mio corpo, non rispondere

i tuoi affari sono tuoi e i miei sono miei

perché ti importa così tanto di chi? io cavalco

Perché?

“sì e?”

di’ quella m**da con il petto….. e

sii il tuo migliore amico, cazzo

di’ quella m**da con il petto…..

continua a muoverti come “qual è il prossimo?”

“sì e?”

(traduzione in aggiornamento)

Cosa ne pensate di Yes and? di Ariana Grande?