Ariana Grande: video, testo e traduzione di Ordinary Things (feat. Nonna)

Ordinary Things è una delle tracce di Eternal sunshine, l’album di Ariana Grande rilasciato venerdì 8 marzo 2024.

Il progetto è il seguito del suo precedente disco, apprezzato dalla critica e nominato ai Grammy, l’album del 2020 Positions.

Testo di Ordinary Things di Ariana Grande

We could go pop all the champagne in California

We could have omakase in Tokyo if you wanna

Hypothetically we could do anything that we like

We could hit up all the slopes in matching snowsuits

We could hang out at the Louvre all night if you want to

We could spend every dime

But I don’t want anything

But more time

No matter what we do

There’s never gonna be an ordinary thing

No ordinary things with you

It’s funny but it’s true

There’s never gonna be an ordinary thing

As long as I’m with you

You hit just like the first sip of wine after a long day

You hit like my biggest fan whеn I hear what the critiques say

You hit just likе a green light when I’m stuck runnin’ real late

I don’t need no diamonds

Just your time

No matter what we do

There’s never gonna be an ordinary thing

No ordinary things with you

It’s funny but it’s true

There’s never gonna be an ordinary thing

As long as I’m with you

Ordinary thing

Ordinary things with you

Ordinary thing

As long as I’m with you

And when he’d come home and I’d see him, when he first gets off that train

It was like God almighty arrived, it was like seeing daylight

I mean, I could’ve packed up and left a million times, you know?

It’s not that we never fought, you can overcome that, you know?

It-it’s very easy, and as I told her, never go to bed without kissin’ goodnight

That’s the worst thing to do, don’t ever, ever do that

And if you can’t, and if you don’t feel comfortable doing it

You’re in the wrong place, get out

Traduzione

Potremmo andare a stappare tutto lo champagne in California

Potremmo fare l’omakase a Tokyo, se vuoi

Ipoteticamente potresti fare tutto ciò che vogliamo

Potremmo percorrere tutte le piste con le tute da neve abbinate

Potremmo fissare al Louvre tutta la notte, se vuoi

Potremmo spendere ogni centesimo

Ma non voglio niente

Ma più tempo

Non importa cosa facciamo

Non ci sarà mai una cosa ordinaria

Nessuna cosa ordinaria con te

È divertente ma è vero

Non ci sarà mai una cosa ordinaria

Finché sto con te

Colpisci proprio come il primo sorso di vino dopo una lunga giornata

Colpisci come il mio più grande fan quando sento cosa dicono le critiche

Colpisci proprio come una luce verde quando sono bloccato a correre fino a tardi

Non ho bisogno di diamanti

Solo il tuo tempo

Non importa cosa facciamo

Non ci sarà mai una cosa ordinaria

Nessuna cosa ordinaria con te

È divertente ma è vero

Non ci sarà mai una cosa ordinaria

Finché sto con te

Cosa ordinaria

Cose ordinarie con te

Cosa ordinaria

Finché sto con te

E quando sarebbe tornato a casa e lo avrei visto, quando sarebbe sceso per la prima volta dal treno

Era come se Dio onnipotente fosse arrivato, era come vedere la luce del giorno

Voglio dire, avrei potuto fare le valigie e andarmene un milione di volte, sai?

Non è che non abbiamo mai litigato, questo si può superare, sai?

È molto semplice e, come le ho detto, non andare mai a letto senza il bacio della buonanotte

Questa è la cosa peggiore da fare, non farlo mai e poi mai

E se non puoi, e se non ti senti a tuo agio, fallo

Sei nel posto sbagliato, esci

