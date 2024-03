Ariana Grande: video, testo e traduzione di Supernatural

Supernatural è una delle tracce di Eternal sunshine, l’album di Ariana Grande rilasciato venerdì 8 marzo 2024.

Il progetto è il seguito del suo precedente disco, apprezzato dalla critica e nominato ai Grammy, l’album del 2020 Positions.

Testo di Supernatural di Ariana Grande

(This love’s possessing me, but I don’t mind at all)

(This love’s possessing me, but I don’t mind at all)

Don’t want nobody else around me

Just need you right here

You’re like the only thing that I see

It’s crystal clear and I

I want you to come claim it, I do

What are you waiting for?

Yeah, want you to name it, I do

Want you to make it yours

It’s like supernatural

This love’s possessing me, but I don’t mind at all

It’s like supernatural

It’s takin’ over me, don’t wanna fight the fall

It’s like supernatural

(This love’s possessing me, but I don’t mind at all, mm)

It’s like supernatural (Oh)

(This love’s possessing me, but I don’t mind at all, mm)

Need your hands all up on my body

Like the moon needs thе stars (Like the moon needs the stars)

Nothing еlse felt this way inside me

Boy, let’s go too far

I want you to come claim it, I do

What are you waiting for? (Ooh)

Yeah, want you to name it, I do

Want you to make it yours

It’s like supernatural

This love’s possessing me, but I don’t mind at all

It’s like supernatural

It’s takin’ over me, don’t wanna fight the fall

It’s like supernatural

(This love’s possessing me, but I don’t mind at all)

No, I don’t even mind at all

It’s like supernatural

(This love’s possessing me, but I don’t mind at all)

No, I don’t even mind at all

Yeah (Yeah), mm

I want you to come claim it, I do (Do, I really do, do)

You to come name it, I do (Do)

This love’s possessing me, but I don’t mind at all

It’s like supernatural

It’s takin’ over me, don’t wanna fight the fall

It’s like supernatural

(This love’s possessing me, but I don’t mind at all)

No, I don’t even mind at all (Ooh, ooh)

It’s like supernatural

(This love’s possessing me, but I don’t mind at all)

No, I don’t even mind at all

It’s like supernatural (At all)

Traduzione

(Questo amore mi sta possedendo, ma non mi dispiace affatto)

(Questo amore mi sta possedendo, ma non mi dispiace affatto)

Non voglio nessun altro intorno a me

Ho solo bisogno di te qui

Sei l’unica cosa che vedo

È cristallino e io

Voglio che tu venga a reclamarlo, lo faccio

Che cosa stai aspettando?

Sì, voglio che tu gli dia un nome, lo faccio

Voglio che tu lo renda tuo

È come se fosse soprannaturale

Questo amore mi sta possedendo, ma non mi dispiace affatto

È come se fosse soprannaturale

Mi sta prendendo il sopravvento, non voglio combattere la caduta

È come se fosse soprannaturale

(Questo amore mi sta possedendo, ma non mi dispiace affatto, mm)

È come soprannaturale (Oh)

(Questo amore mi sta possedendo, ma non mi dispiace affatto, mm)

Ho bisogno delle tue mani sul mio corpo

Come la luna ha bisogno delle stelle (come la luna ha bisogno delle stelle)

Nient’altro sembrava così dentro di me

Ragazzo, andiamo troppo oltre

Voglio che tu venga a reclamarlo, lo faccio

Che cosa stai aspettando? (Ooh)

Sì, voglio che tu gli dia un nome, lo faccio

Voglio che tu lo renda tuo

È come se fosse soprannaturale

Questo amore mi sta possedendo, ma non mi dispiace affatto

È come se fosse soprannaturale

Mi sta prendendo il sopravvento, non voglio combattere la caduta

È come se fosse soprannaturale

(Questo amore mi sta possedendo, ma non mi dispiace affatto)

No, non mi dispiace nemmeno affatto

È come se fosse soprannaturale

(Questo amore mi sta possedendo, ma non mi dispiace affatto)

No, non mi dispiace nemmeno affatto

Sì (Sì), mm

Voglio che tu venga a reclamarlo, lo faccio (lo faccio, lo faccio davvero, lo faccio)

Devi venire a dirlo, lo faccio (faccio)

Questo amore mi sta possedendo, ma non mi dispiace affatto

È come se fosse soprannaturale

Mi sta prendendo il sopravvento, non voglio combattere la caduta

È come se fosse soprannaturale

(Questo amore mi sta possedendo, ma non mi dispiace affatto)

No, non mi dispiace nemmeno affatto (Ooh, ooh)

È come se fosse soprannaturale

(Questo amore mi sta possedendo, ma non mi dispiace affatto)

No, non mi dispiace nemmeno affatto

È come soprannaturale (per niente)

Cosa ne pensate di questa canzone di Ariana Grande?