Ariana Grande: video, testo e traduzione di The Boy Is Mine

The Boy Is Mine è una delle tracce di Eternal sunshine, l’album di Ariana Grande rilasciato venerdì 8 marzo 2024.

Il progetto è il seguito del suo precedente disco, apprezzato dalla critica e nominato ai Grammy, l’album del 2020 Positions.

Ascolta qui la canzone

Testo di The Boy Is Mine di Ariana Grande

How can it be? You and me

Might be meant to be, can’t unsee it

But I don’t wanna cause no scene

I’m usually so unproblematic

So independent

Tell me why

‘Cause the boy is mine, mine

Somethin’ about him is made for somebody like me

Baby, come over, come over (Oh my)

And God knows I’m tryin’

But there’s just no use in denying

The boy is mine

I can’t wait to try him

Let-let’s get intertwined

The stars, they aligned

The boy is minе

Watch me take my time

I can’t bеlieve my mind

The boy is divine

The boy is mine

Please know this ain’t what I planned for

Probably wouldn’t bet a dime or my life on

There’s gotta be a reason why

My girls, they always come through in a sticky situation

Say it’s fine (It’s fine)

Happens all the time-ime

Somethin’ about him is made for somebody like me

Baby, come over, come over (Oh my)

And God knows I’m tryin’

But there’s just no use in denying

The boy is mine

I can’t wait to try him

Let-let’s get intertwined

The stars, they aligned

The boy is mine

Watch me take my time

I can’t believe my mind

The boy is divine

The boy is—

And I know it’s simply meant to be

And I, I take full accountability for all these years

Promise you I’m not usually

Like this, shit, it’s like news to me, to me

But I can’t ignore my heart, boy

The boy is mine (Oh)

I can’t wait to try him

Let-let’s get intertwined

The stars, they aligned

The boy is mine

Watch me take my time

I can’t believe my mind

The boy is divine

The boy is mine

Traduzione

Come può essere? Me e te

Potrebbe essere destinato a esserlo, non riesco a vederlo

Ma non voglio provocare alcuna scena

Di solito sono così poco problematico

Così indipendente

Dimmi perchè

Perché il ragazzo è mio, mio

Qualcosa in lui è fatto per qualcuno come me

Tesoro, vieni, vieni (Oh mio Dio)

E Dio sa che ci sto provando

Ma è inutile negarlo

Il ragazzo è mio

Non vedo l’ora di provarlo

Intrecciamoci

Le stelle si sono allineate

Il ragazzo è mio

Guardami, mi prendo il mio tempo

Non posso credere alla mia mente

Il ragazzo è divino

Il ragazzo è mio

Per favore sappi che non era quello che avevo pianificato

Probabilmente non scommetterei un centesimo o la mia vita

Ci deve essere una ragione per cui

Le mie ragazze, riescono sempre a superare situazioni difficili

Di’ che va bene (va bene)

Succede di continuo

Qualcosa in lui è fatto per qualcuno come me

Tesoro, vieni, vieni (Oh mio Dio)

E Dio sa che ci sto provando

Ma è inutile negarlo

Il ragazzo è mio

Non vedo l’ora di provarlo

Intrecciamoci

Le stelle si sono allineate

Il ragazzo è mio

Guardami, mi prendo il mio tempo

Non posso credere alla mia mente

Il ragazzo è divino

Il ragazzo è-

E so che è semplicemente destinato a succedere

E io mi assumo la piena responsabilità per tutti questi anni

Ti prometto che di solito non lo faccio

Così, merda, è come una novità per me, per me

Ma non posso ignorare il mio cuore, ragazzo

Il ragazzo è mio (Oh)

Non vedo l’ora di provarlo

Intrecciamoci

Le stelle si sono allineate

Il ragazzo è mio

Guardami, mi prendo il mio tempo

Non posso credere alla mia mente

Il ragazzo è divino

Il ragazzo è mio

Cosa ne pensate di The Boy is mine di Ariana Grande?