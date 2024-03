Ariana Grande: video, testo e traduzione di Saturn Returns Interlude

Saturn Returns Interlude è una delle tracce di Eternal sunshine, l’album di Ariana Grande rilasciato venerdì 8 marzo 2024.

Il progetto è il seguito del suo precedente disco, apprezzato dalla critica e nominato ai Grammy, l’album del 2020 Positions.

Testo di Saturn Returns di Ariana Grande

When we’re all born, Saturn’s somewhere

And the Saturn cycle takes around about twenty-nine years

That’s when we gotta wake up and smell the coffee

Because if we’ve just been sort of relying on our cleverness

Or relying—, you know, just kind of floating along

Saturn comes along and hits you over the head

Hits you over the head, hits you over the head, and says, “Wake up”

Aha, it’s time for you to get real about life and sort out who you really are

Wake up

Get real

Traduzione

Quando tutti nasciamo, Saturno è da qualche parte

E il ciclo di Saturno dura circa ventinove anni

È allora che dobbiamo svegliarci e sentire l’odore del caffè

Perché se ci affidassimo alla nostra intelligenza

O fare affidamento – sai, semplicemente fluttuare

Saturno arriva e ti colpisce in testa

Ti colpisce in testa, ti colpisce in testa e dice: “Svegliati”

Aha, è ora che tu diventi reale riguardo alla vita e capisca chi sei veramente

Svegliati

Torna coi piedi per terra

