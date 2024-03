Ariana Grande: video, testo e traduzione di We Can’t Be Friends

We Can’t Be Friends è una delle tracce di Eternal sunshine, l’album di Ariana Grande rilasciato venerdì 8 marzo 2024.

Il progetto è il seguito del suo precedente disco, apprezzato dalla critica e nominato ai Grammy, l’album del 2020 Positions.

Ascolta qui la canzone

Testo di We Can’t Be Friends di Ariana Grande

I didn’t think you’d understand me

How could you ever even try?

I don’t wanna tiptoe but I don’t wanna hide

But I don’t wanna feed this monstrous fire

Just wanna let this story die

And I’ll be alright

We can’t be friends

But I’d like to just pretend

You cling to your papers and pens

Wait until you like me again

Wait for your love

My love, I’ll wait for your love

Me and my truth, we sit in silence

Mm, baby girl, it’s just me and you

‘Cause I don’t wanna argue but I don’t wanna bite my tongue

Yeah, I think I’d rather die

You got me misunderstood

But at least I look this good

We can’t be friends

But I’d like to just pretend

You cling to your papers and pens

Wait until you like me again

Wait for your love

My love, I’ll wait for your love

I’ll wait for your love

My love, I’ll wait for your love

Know that you made me

I don’t like how you paint me, yet I’m still here hangin’

Not what you made me

It’s somethin’ like a daydream

But I feel so seen in the night

So for now, it’s only me

And maybe that’s all I need

We can’t be friends

But I’d like to just pretend

You cling to your papers and pens

Wait until you like me again

Wait for your love

My love, I’ll wait for your love

I’ll wait for your love

My love, I’ll wait for your love

I’ll wait for your love

I’ll wait for your love

I’ll wait for your love

I’ll wait for your love

I’ll wait for your love

Traduzione

Non pensavo che mi avresti capito

Come potresti mai provarci?

Non voglio andare in punta di piedi ma non voglio nascondermi

Ma non voglio alimentare questo fuoco mostruoso

Voglio solo lasciare che questa storia muoia

E starò bene

Non possiamo essere amici

Ma vorrei solo fingere

Ti aggrappi ai tuoi fogli e alle tue penne

Aspetta finché non ti piaccio di nuovo

Aspetta il tuo amore

Amore mio, aspetterò il tuo amore

Io e la mia verità, sediamo in silenzio

Mm, piccola, siamo solo io e te

Perché non voglio discutere ma non voglio mordermi la lingua

Sì, penso che preferirei morire

Mi hai frainteso

Ma almeno ho un bell’aspetto

Non possiamo essere amici

Ma vorrei solo fingere

Ti aggrappi ai tuoi fogli e alle tue penne

Aspetta finché non ti piaccio di nuovo

Aspetta il tuo amore

Amore mio, aspetterò il tuo amore

Aspetterò il tuo amore

Amore mio, aspetterò il tuo amore

Sappi che mi hai creato tu

Non mi piace come mi dipingi, eppure sono ancora qui ad aspettare

Non quello che mi hai fatto

È qualcosa come un sogno ad occhi aperti

Ma mi sento così visto di notte

Quindi per ora ci sono solo io

E forse è tutto ciò di cui ho bisogno

Non possiamo essere amici

Ma vorrei solo fingere

Ti aggrappi ai tuoi fogli e alle tue penne

Aspetta finché non ti piaccio di nuovo

Aspetta il tuo amore

Amore mio, aspetterò il tuo amore

Aspetterò il tuo amore

Amore mio, aspetterò il tuo amore

Aspetterò il tuo amore

Aspetterò il tuo amore

Aspetterò il tuo amore

Aspetterò il tuo amore

Aspetterò il tuo amore

Cosa ne pensate di questa canzone di Ariana Grande?