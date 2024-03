Ariana Grande: testo e traduzione di Don’t wanna break up again

Don’t wanna break up again è una delle tracce di Eternal sunshine, l’album di Ariana Grande rilasciato venerdì 8 marzo 2024.

Il progetto è il seguito del suo acclamato disco, apprezzato dalla critica e nominato ai Grammy, l’album del 2020 Positions.

Ascolta qui la canzone

Testo Don’t wanna break up again di Ariana Grande

I fall asleep crying, you turn up the TV

You don’t wanna hear me

One more sleepless night

Big day in the morning

So, I take my time to self-soothe

I’m too much for you

So I really gotta do

The thing I don’t wanna do

No, I don’t, don’t, don’t, don’t

I don’t wanna fuck with your head

It’s breakin’ my heart

To keep breaking yours again (Yours again, yours again, yours again)

This situationship has to end

But I just can’t refuse

I don’t wanna break up again (Break up again, break up again)

Baby, I made it so easy

Spent so much on therapy

With my own co-dependency

But you didn’t even try

When you finally did, it was at the wrong time

Won’t abandon me again for you and I

I’m too much for you

So I really gotta do

The thing I don’t wanna do

No, I don’t, don’t, don’t, don’t

I don’t wanna fuck with your head

It’s breakin’ my heart

To keep breaking yours again (Yours again, yours again, yours again)

This situationship has to end

But I just can’t refuse

I don’t wanna break up again (Break up again, break up again)

We both know it’s time

So we say goodbye

Just one kiss goodbye with tears in our eyes

Hope you won’t, won’t regret me

Hope you still think fondly

Of our little life

I don’t wanna fuck with your head

It’s breakin’ my heart (Breakin’ my heart)

To keep breaking yours again (Yours again, yours again, yours again)

This situationship has to end

But I just can’t refuse

I don’t wanna break up again (Break up again, break up again)

(Ah-ah-ah)

(Ah-ah-ah) Don’t wanna break up again

(Breakin’ my heart)

I don’t wanna, baby

(Ah-ah-ah) Situationship has to end

(Ah-ah-ah) Know it has to end

I just can’t refuse

Mm-mm-mm

Traduzione

Io mi addormento piangendo, tu accendi la tv

Non vuoi ascoltarmi

Un’altra notte insonne

Grande giornata al mattino

Quindi, mi prendo il mio tempo per calmarmi

Sono troppo per te

Quindi devo davvero farlo

La cosa che non voglio fare

No, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio

Non voglio romperti la testa

Mi si spezza il cuore

Per continuare a rompere di nuovo il tuo (di nuovo tuo, di nuovo tuo, di nuovo tuo)

Questa situazione deve finire

Ma non posso proprio rifiutare

Non voglio lasciarvi di nuovo (rompervi di nuovo, lasciarvi di nuovo)

Tesoro, l’ho reso così facile

Ho speso così tanto in terapia

Con la mia co-dipendenza

Ma non ci hai nemmeno provato

Quando finalmente l’hai fatto, è stato nel momento sbagliato

Non mi abbandonerai di nuovo per me e te

Sono troppo per te

Quindi devo davvero farlo

La cosa che non voglio fare

No, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio

Non voglio romperti la testa

Mi si spezza il cuore

Per continuare a rompere di nuovo il tuo (di nuovo tuo, di nuovo tuo, di nuovo tuo)

Questa situazione deve finire

Ma non posso proprio rifiutare

Non voglio lasciarvi di nuovo (rompervi di nuovo, lasciarvi di nuovo)

Sappiamo entrambi che è ora

Quindi ci salutiamo

Solo un bacio d’addio con le lacrime agli occhi

Spero che non lo farai, non te ne pentirai

Spero che tu pensi ancora con affetto

Della nostra piccola vita

Non voglio romperti la testa

Mi sta spezzando il cuore (spezzandomi il cuore)

Per continuare a rompere di nuovo il tuo (di nuovo tuo, di nuovo tuo, di nuovo tuo)

Questa situazione deve finire

Ma non posso proprio rifiutare

Non voglio lasciarvi di nuovo (rompervi di nuovo, lasciarvi di nuovo)

(Ah ah ah)

(Ah-ah-ah) Non voglio lasciarvi di nuovo

(Spezzandomi il cuore)

Non voglio, tesoro

(Ah-ah-ah) La situazione deve finire

(Ah-ah-ah) So che deve finire

Non posso proprio rifiutare

Mm-mm-mm

