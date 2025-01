La nuova collezione Dreamglow R.E.M Beauty di Ariana Grande

Ariana Grande ha rivelato la sua nuova collezione Dreamglow di R.E.M. Beauty che vede unire il suo estro creativo per le fragranze con quello per il mondo del make-up.

Nel tipico stile di Glinda, la nuova collezione si avvale del profumo Cherry Eclipse che è stato appena presentato come una “una miscela da acquolina in bocca, un mix di di amarena, meringa e marshmallow“.

Cherry Eclipse è contenuto in una splendida bottiglia spray rosa, simile a un cristallo che non poteva non portare la scritta “Ariana Grande” sul davanti, impressa in caratteri color argento.

Oltre alla fragranza, la collezione Dreamglow presenta dei prodotti consolidati ed amati che già fanno parte del brand, oltre a delle nuove tonalità e a un prodotto new entry.

Il fard e il rossetto Eclipse saranno infatti disponibili in quattro nuovi e vivaci colori mentre il best-seller Essential Drip Glossy Balm presenterà tre nuove tonalità ad alta lucentezza.

La novità assoluta della collezione, tuttavia, è il Dreamglow Highlight Serum in tre nuance differenti: un bianco scintillante, un marrone bronzato e un oro. A prescindere dal colore in questione promette di essere “un siero che esalta la luminosità con un pigmento simile a un cristallo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da r.e.m.beauty (@r.e.m.beauty)

Dreamglow di Ariana Grande, dove è in vendita

Gli amanti di R.E.M Beauty sono già innamorati di questa nuova campagna di marketing, delicata e onirica, molto in linea con il nome dell’azienda che prende spunto dalla “fase del sonno in cui si verificano i sogni più creativi e vividi“.

La stessa Ariana afferma orgogliosa: “Significa così tanto per me essere in grado di creare una linea di prodotti per tutti e per chiunque voglia indossarla e sentirsi incredibile. Il trucco è così personale e avere l’opportunità di aiutare le persone a sentirsi ancora più belle di quanto non siano già nella loro pelle, e anche di fornire strumenti che supportano e incoraggiano le persone nella loro creatività e autoespressione è un dono che non darò mai per scontato“.

In attesa che arrivi in Italia, Dreamglow, escluso il profumo, sarà disponibile online sul sito di R.E.M. Beauty da venerdì 24 gennaio. Mentre la fragranza Cherry Eclipse, oltre al resto della collezione, sarà in vendita da domenica 26 gennaio su Ulta Beauty.