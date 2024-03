Ariana Grande: video, testo e traduzione di True Story

True Story è una delle tracce di Eternal sunshine, l’album di Ariana Grande rilasciato venerdì 8 marzo 2024.

Il progetto è il seguito del suo precedente disco, apprezzato dalla critica e nominato ai Grammy, l’album del 2020 Positions.

Testo di True Story di Ariana Grande

This is a true story about all the lies

You fantasized (Fantasized)

‘Bout you and I

This is a true story about all the games (All the games)

I know you play

No, this is not what I need (Give me love, love, give me love)

Not what I want (Give me love, love, give me love)

Ain’t gonna happen to me (Give me love, love, give me love, love)

Lo-love, give me love, give me love, love

Love, love, lo-love

I’ll play the bad girl if you need me to

If it makes you feel better

I’ll be the one you love to hate, can’t relate

Too much on my plate

See it in your eyes (Eyes)

You got too much time

For fun, you like to pray for my demise, mmh

But I’ll play whatever part you need me to

And I’ll be good in it too

This is a true story about all the lies

You fantasized (Fantasized)

‘Bout you and I

This is a true story about all the games (All the games)

I know you play

No, this is not what I need (Give me love, love, give me love)

Not what I want (Give me love, love, give me love)

Ain’t gonna happen to me (Give me love, love, give me love, love)

Ooh (Lo-love, give me love, give me love, love)

Give me love, give me love (Love, love, lo-love)

Not what I want (Give me love, love, give me love)

And not what I need (Give me love, love, give me love)

Ain’t gonna happen to me (Give me love, love, give me love, love)

Give me love, give me love, give me love (Lo-love, love, give me love, give me love, love)

Mm (Love, love, lo-love)

Mm, mm

Traduzione

Questa è una storia vera su tutte le bugie

Hai fantasticato (fantasticato)

‘Riguardo a te e me

Questa è una storia vera su tutti i giochi (Tutti i giochi)

So che giochi

No, non è questo ciò di cui ho bisogno (dammi amore, amore, dammi amore)

Non quello che voglio (dammi amore, amore, dammi amore)

Non mi succederà (dammi amore, amore, dammi amore, amore)

Amore-amore, dammi amore, dammi amore, amore

Amore, amore, amore

Farò la cattiva ragazza se ne avrai bisogno

Se ti fa sentire meglio

Sarò quello che ami odiare, non puoi capirlo

Troppo nel mio piatto

Lo vedo nei tuoi occhi (Occhi)

Hai troppo tempo

Per divertimento, ti piace pregare per la mia morte, mmh

Ma interpreterò qualsiasi parte tu voglia

E sarò bravo anche in questo

Questa è una storia vera su tutte le bugie

Hai fantasticato (fantasticato)

‘Riguardo a te e me

Questa è una storia vera su tutti i giochi (Tutti i giochi)

So che giochi

No, non è questo ciò di cui ho bisogno (dammi amore, amore, dammi amore)

Non quello che voglio (dammi amore, amore, dammi amore)

Non mi succederà (dammi amore, amore, dammi amore, amore)

Ooh (Lo-amore, dammi amore, dammi amore, amore)

Dammi amore, dammi amore (amore, amore, amore)

Non quello che voglio (dammi amore, amore, dammi amore)

E non quello di cui ho bisogno (Dammi amore, amore, dammi amore)

Non mi succederà (dammi amore, amore, dammi amore, amore)

Dammi amore, dammi amore, dammi amore (Lo-amore, amore, dammi amore, dammi amore, amore)

Mm (Amore, amore, amore)

Mmmm

