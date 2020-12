Disney Investor Day: tutti gli annunci e i trailer dei film e le serie in uscita

Annunci Disney Investor Day: questa sarà una notte che i fan del gigante dell’intrattenimento con sede a Burbank difficilmente riusciranno a dimenticare. In occasione della presentazione ai suoi investitori, Disney ha annunciato una serie pressochè infinita di nuovi contenuti in uscita sulla sua piattaforma di streaming e nei cinema.

L’evento, andato in scena mentre in Italia era notte fonda, è stato l’occasione per parlare per la prima volta di alcuni ambiziosi progetti e di svelare i dettagli su altri di cui già avevamo sentito parlare.

Cerchiamo di fare un po’ di ordine con un mega recap di quello che abbiamo scoperto al Disney Investor Day!

Annunci Disney Investor Day: il recap dei trailer di film e serie

Partiamo dai nuovi film in arrivo da qui a, indicativamente, i prossimi due anni.

Al Disney Investor Day abbiamo avuto la conferma del cast del live action de La Sirenetta, diretto da Rob Marshall. Ma non è certo finita qui! Disney ha inoltre annunciato l’arrivo del live action di Pinocchio diretto da Robert Zemeckis e con Tom Hanks come protagonista. Qui sotto trovate il teaser trailer del film!

One of Disney’s all-time classics is coming to #DisneyPlus with the new live-action retelling of Pinocchio, starring Tom Hanks and directed by Robert Zemeckis. ✨ pic.twitter.com/44bHbFRhMe — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 11, 2020

Fra i progetti annunciati un nuovo film ispirato alla storia di Peter Pan, intitolato Peter Pan & Wendy. Nel cast del film troveremo Jude Law come Capitan Uncino e Yara Shaidi come Campanellino!

I trailer del nuovi film Disney in arrivo

Peter Pan & Wendy will be flying to #DisneyPlus. David Lowery directs an amazing cast including @YaraShahidi in the role of Tinker Bell and Jude Law as Captain Hook. 🧚🪝 pic.twitter.com/U8tWoxxSOk — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 11, 2020

Se pensate che gli annunci sui nuovi film Disney finiscano qui vi sbagliate di grosso! Tra le novità più interessanti troviamo anche un film interamente dedicato alla storia del giovane Buzz Lightyear. Il lungometraggio, con la voce di Chris Evans, arriverà nei cinema il prossimo 17 giugno 2022!

Here’s a first look of the young test pilot that became the Space Ranger we all know him to be today. Lightyear launches into theaters June 17, 2022. pic.twitter.com/Ho2ChPrQbx — Disney (@Disney) December 11, 2020

Un’altra chicca imperdibile è il nuovo lungometraggio della Walt Disney Animation Studios intitolato Encanto. La pellicola, con la colonna sonora a cura di Lin-Manuel Miranda, sarà ambientata in Colombia e ruoterà intorno ad una famiglia che vive in una casa davvero magica!

This Fall, Walt Disney Animation Studios’ all-new film Encanto takes you to Colombia, where a magical family live in a magical home. Directed by Byron Howard and Jared Bush, co-directed and co-written by Charise Castro Smith, and music written by Lin-Manuel Miranda. pic.twitter.com/bdxag3SzPv — Disney Animation (@DisneyAnimation) December 11, 2020

Per quanto riguarda Disney Plus, infine, segnaliamo l’arrivo di 4 nuove serie originali incentrate sulle principesse più amate e su alcuni personaggi di cui scopriremo le storie. Stiamo parlando delle serie su Bayman di Big Hero 6, di Zootropolis e di Tiana e Moana!

Just Announced: @DisneyAnimation’s first-ever original animated series are coming to @DisneyPlus: Baymax!, Zootopia+, and Tiana are coming in 2022, and Moana, the series, in 2023. pic.twitter.com/s7aOht4uU6 — Disney (@Disney) December 11, 2020

Per tutti i nostalgici, inoltre, segnaliamo il ritorno delle “svitate in abito da suora” con il terzo capitolo di Sister Act e la conferma di Hocus Pocus e di un nuovo capitolo di Indiana Jones con Harrison Ford!

Gli annunci Pixar

Per quanto riguarda gli annunci Pixar tutti gli occhi sono puntati su Luca. Il nuovo film sarà ambientato in Italia! La storia ruota intorno ad un giovane protagonista e al suo migliore amico, Alberto, e all’estate più bella della loro vita. Il film arriverà nei cinema nel giugno del 2021. Già ci prepariamo a versare fiumi di lacrime!

Our next feature film is Luca. It’s a celebration of the friendship between a boy named Luca and his best friend Alberto during their unforgettable summer. You won’t want to miss Luca, diving into theaters June 2021. — Pixar (@Pixar) December 11, 2020

Sappiamo inoltre che stanno per arrivare una nuova serie interamente dedicata a Cars e il film Turning Red, nei cinema a marzo 2021!

“We are an unusual couple.” Marvel Studios’ @WandaVision, an Original Series, starts streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/rBIygqUGsw — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Tutti gli annunci dell’universo Star Wars

Per tutti i nerd appassionati del mondo nato dal genio di George Lucas c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Fra gli annunci che vale la pena di approfondire quelli legati alla serie su Obi Wan Kenobi, che vedrà Haiden Christensen ritornare nel ruolo di Darth Vader! Qui sotto trovate il teaser trailer!

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

C’è di più! In parallelo alla storia di The Mandalorian, che tornerà con una terza stagione a Natale 2021, scoprireremo anche le vicende di Andor, una nuova serie originale che uscirà su Disney Plus nel 2022. Tra le serie annunciate ci sarà anche quella interamente dedicata al personaggio di Ahsoka Tano (già vista in Star Wars rebels e in Mandalorian).

Fra i contenuti originali in arrivo su Disney Plus anche Rangers of the New Republic e Visions, una serie di corti animati in stile anime.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

“Everything I did, I did for the Rebellion.” Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Tutti gli annunci Marvel

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney (@disney)

Quello che forse più ci ha lasciato senza parole in assoluto sono stati gli annunci dei nuovi contenuti e delle nuove serie Marvel in arrivo. Ai fan del MCU Universe Disney ha infatti dedicato il primo vero trailer di Wandavision, della serie su Loki con protagonista Tom Hiddleston.

“Glorious.” Loki, an Original Series from Marvel Studios, is coming May 2021 to #DisneyPlus. @lokiofficial pic.twitter.com/gqT7AKur2y — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

“We are an unusual couple.” Marvel Studios’ @WandaVision, an Original Series, starts streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/rBIygqUGsw — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Segnaliamo inoltre come novità assoluta la serie Ms. Marvel, una nuova serie originale con protagonista Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan. News bomba anche l’arrivo della serie animata WHAT IF, online su Disney Plus nell’estate 2021 e il trailer di The Falcon and the Winter Soldier, an Original Series.

I trailer

Ms. Marvel, a newer character to Marvel comics has grabbed the world’s imagination and we are excited to announce Iman Vellani as Kamala Khan. Ms. Marvel, an Original Series from Marvel Studios, is coming late 2021 to #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArHe8vMCXd — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

“The legacy of that shield is complicated.” Marvel Studios’ The Falcon and the Winter Soldier, an Original Series, starts streaming Mar. 19 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/iJaquJEUGy — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Il recap completo con tutti gli annunci di Disney Investor Day lo trovate qui sotto!