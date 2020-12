The Mandalorian 2 non smette di regalarci soddisfazioni. Dopo l’ultimo episodio, che ci ha lasciati completamente senza parole, è ora arrivato il momento di commuoversi. Già, perché con La Tragedia (titolo inquietante, ma che racconta perfettamente gli eventi!) è davvero difficile contenere le nostre emozioni!

Clicca qui per abbonarti a Disney Plus e guardare The Mandalorian 2!





Il sesto episodio della straordinaria serie di Disney Plus vede infatti al centro non soltanto l’adorabile Baby Yoda ma anche uno dei personaggi più amati dell’intera saga di Star Wars. Stiamo parlando dell’indimenticabile Boba Fett!

Qui sotto trovate la trama e la recensione della sesta puntata di The Mandalorian 2, ovvero il Capitolo 14!

Trama e recensione di La Tragedia, la sesta puntata di The Mandalorian 2 con Boba Fett

Clicca qui per comprare l’animatronic di Baby Yoda!





Come spiegatogli da Ahsoka Tano, Mando raggiunge il pianeta dove si trova il tempio Jedi dove Grogo, ovvero Baby Yoda, dovrebbe incontrare il suo destino. Una volta raggiunto il pianeta, Baby Yoda viene posizionato su una pietra dove il piccolo viene circondato dalla forza.

Mentre Baby Yoda si trova “in meditazione” sul pianeta atterrano Boba Fett e Fennec Shand. Boba Fett, minacciando Baby Yoda, invita Mando a consegnargli la sua armatura. La loro contrattazione viene presto interrotta dall’arrivo sul pianeta di una nuova astronave. Dopo essere riusciti a battere i soldati, Boba, Mando e Fennec si ritrovano ad assistere alla distruzione dell’astronave di Mando stesso. Ma le brutte sorprese non finiscono qui.

Quattro soldati riescono infatti a rapire il povero Baby Yoda e ad imbarcarlo in un’astronave imperiale. Qui, Moff Gideon assiste per la prima volta alle reali doti del piccolo Jedi, programmando il prossimo, step. Le sue intenzioni ovviamente non promettono nulla di buono.

La recensione

Il ritorno di un personaggio come Boba Fett conferma quanto molti commentatori hanno già detto: The Mandalorian rappresenta tutto quello che gli ultimi tre capitoli di Star Wars sotto il controllo di Disney non sono riusciti a fare. La Tragedia (diretto da Robert Rodriguez) oltre ad essere un nuovo gioiello a livello di effetti speciali ci riporta ad atmosfere che tempo non vedevamo nella saga. E di cui sentivamo tremendamente il bisogno.