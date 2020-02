Disney+: Prime immagini di Loki e le nuove serie Marvel al Super Bowl

Il mondo del web stanotte è letteralmente impazzito per Loki! Il Super Bowl non è solo sport e show, ma ci sono anche gli spot! La partita più importante del campionato NFL è infatti un’occasione per le aziende per farsi pubblicità in modo epico e la Disney non si è lasciata sfuggire questa occasione. E’ andato in onda, infatti, uno spot nel quale vediamo alcune anticipazioni sulle nuove serie Marvel originali che arriveranno sulla piattaforma streaming Disney+, ovvero: WandaVision, Loki e The Falcon and the Winter Soldier.

Guarda lo spot di Disney+ con le prime immagini di Loki:

“Big Game” Spot | Marvel Studios | Disney+

The Falcon and the Winter Soldier:

L’universo di espande! Nei 30 secondi di trailer scopriamo nel dettaglio quali saranno le serie tv originali che popoleranno il Marvel Cinematic Universe nei prossimi mesi su Disney+. The Falcon and the Winter Soldier, che arriverà in autunno, si svolgerà dopo gli eventi di Avengers: Endgame e vedremo Sam Wilson, ovvero The Falcon e nuovo Captain America, e Bucky Barnes (a.k.a. Winter Solider) fare squadra in una serie di avventure in giro per il mondo. Nel cast ritroviamo Anthony Mackie e Sebastian Stan, il regista sarà Kari Skogland e Malcolm Spellman lo sceneggiatore.

WandaVision:

La seconda serie a debuttare nel 2020 sarà WandaVision con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany rispettivamente nel panni di Wanda Maximoff e Visione. La serie, che avrà un’impronta anni 50, verà i due super eroi mentre cercano di condurre una vita normale in periferia. Ovviamente il fatto di avere dei poteri magici ed essere un robot non rende le cose semplici.

In queste prime scene vediamo entrambi i personaggi saltare attraverso diverse linee temporali Wanda indossare la sua tuta da Scarlet Witch. Nel cast ci saranno anche Kathryn Hahn e Randall Park e Kat Dennings.

Loki:

La serie più attesa è sicuramente quella dedicata a Loki che arriverà su Disney+ nel 2021 e sarà anchessa ambientata dopo i fatti di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston, ovviamente, tonerà ad interpretare il maligno ed affascinante fratello di Thor. Non si sa molto sulla trama, solo che Kate Herron sarà il regista e Michael Waldron lo sceneggiatore.