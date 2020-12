E’ appena stata pubblicata la nuova canzone di Taylor Swift evermore feat. Bon IverIl brano è estratto del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020, ovvero evermore.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Taylor Swift - evermore (Official Lyric Video) ft. Bon Iver

Traduzione della canzone di Taylor Swift evermore feat. Bon Iver:

novembre grigio

sono giù da luglio

movimento catturato

mettimi in cattiva luce

ripeto i miei passi su ogni trampolino di lancio

sto cercando di trovare quello in cui ho sbagliato

scrivendo lettere

verso il fuoco

e stavo riprendendo fiato

fissando una finestra aperta

catturando la mia morte

e non potevo esserne sicuro

ho avuto una sensazione così particolare

per cui questo dolore sarebbe stato

Sempre

hey dicembre

immagino di sentirmi disancorato

non ricordo

per cosa combattevo

riavvolgo il nastro ma tutto ciò che fa è mettere in pausa

in quel preciso momento, tutto era perduto

invio di segnali

per essere doppio incrociato

e stavo riprendendo fiato

a piedi nudi nell’inverno più selvaggio

catturando la mia morte

e non potevo esserne sicuro

ho avuto una sensazione così particolare

per questo dolore

sempre

(sempre)

non riesco a pensare a tutto il costo

e le cose che andranno perse

oh, possiamo solo fare una pausa?

per essere certi, saremo di nuovo alti

sia che il tempo sia il gelo

o la violenza dei giorni canini

sono sulle onde, fuori di essere sballottato

c’è una linea che potrei semplicemente oltrepassare?

e quando ho fatto naufragio (non riesco a pensare a tutto il costo)

ho pensato a te (e alle cose che andranno perse ora)

nelle crepe di luce (possiamo solo fare una pausa?)

ti ho sognato (per essere certi saremo di nuovo alti, se pensi a tutti i costi)

era abbastanza reale (sia che il tempo fosse il gelo)

per farmi passare

(sono sulle onde, sono sballottato)

(sono sulle onde, fsono sballottato)

giuro (c’è una linea che potremmo semplicemente oltrepassare?)

Tu eri lì

e stavo riprendendo fiato

i pavimenti di una cabina scricchiolano sotto i miei passi

e non potevo esserne sicuro

ho avuto una sensazione così particolare

questo dolore non sarebbe per

sempre

sempre

sempre

questo dolore non sarebbe durato per sempre

sempre

Testo della canzone di Taylor Swift evermore feat. Bon Iver:

Gray November

I’ve been down since July

Motion capture

Put me in a bad light

I replay my footsteps on each stepping stone

Trying to find the one where I went wrong

Writing letters

Addressed to the fire

[Chorus: Taylor Swift] And I was catching my breathStaring out an open windowCatching my deathAnd I couldn’t be sureI had a feeling so peculiarThat this pain would be forEvermore [Verse 2: Taylor Swift] Hey DecemberGuess I’m feeling unmooredCan’t rememberWhat I used to fight forI rewind thе tape but all it does is pauseOn thе very moment, all was lostSending signalsTo be double-crossed [Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon] And I was catching my breathBarefoot in the wildest winterCatching my deathAnd I couldn’t be sureI had a feeling so peculiarThat this pain would be forEvermore(Evermore) [Bridge 1: Justin Vernon] Can’t not think of all the costAnd the things that will be lostOh, can we just get a pause?To be certain, we’ll be tall againWhether weather be the frostOr the violence of the dog daysI’m on waves, out being tossedIs there a line that I could just go cross? [Bridge 2: Taylor Swift & Justin Vernon] And when I was shipwrecked (Can’t think of all the cost)I thought of you (And the things that will be lost now)In the cracks of light (Can we just get a pause?)I dreamed of you (To be certain we’ll be tall again, if you think of all the costs)It was real enough (Whether weather be the frost)To get me through (Or the violence of the dog days) (Or the violence of the dog days)(I’m on waves, out being tossed)(I’m on waves, out being tossed)I swear (Is there a line that we could just go cross?)You were there [Chorus: Taylor Swift & Justin Vernon] And I was catching my breathFloors of a cabin creaking under my stepAnd I couldn’t be sureI had a feeling so peculiarThis pain wouldn’t be forEvermoreEvermoreEvermoreThis pain wouldn’t be for evermoreEvermore