La Sirenetta Live Action: annunciato il cast completo, ecco chi sarà Ursula

La Sirenetta Live Action: dopo mesi di speculazioni e gossip, abbiamo finalmente a nostra disposizione i nomi dei componenti del cast ufficiale. E che cast!

Per l’occasione, il regista Rob Marshall ha deciso di mettere insieme un gruppo di attori davvero di tutto rispetto. Questa nuova rivisitazione in formato “carne e ossa” del capolavoro Disney del 1989 parte insomma con i migliori auspici! Scopriamo insieme chi reciterà uno dei ruoli chiave nel lungometraggio.

La Sirenetta Live Action: tutti gli attori del cast ufficiale

Alcuni dei nomi già li conoscevamo da diversi mesi. Questo è per esempio il caso della protagonista assoluta: Ariel la interpreterà Halle Bailey del duo Chloe X Halle. La sua partecipazione, ricorderete, aveva scatenato diverse polemiche da parte di chi non aveva gradito l’idea di una sirenetta afroamericana.

Un altro dei nomi già confermati è quello dell’attore che interpreterà il principe Eric. In barba a chi avrebbe sognato Harry Styles, nei panni del principe vedremo Jonah Hauer-King.

A completare il cast sono alcuni nomi di cui si era già parlato lo scorso anno ma che fino ad oggi non erano ancora ufficiali. Parliamo di Javier Bardem, che sarà il papà di Ariel Re Tritone e di Melissa McCarthy, che interpretà il ruolo della cattiva regina dei mari Ursula. Anche qui sfumano le speranze di vedere Ursula interpretata da Lady Gaga, come molti little monster avrebbero voluto.

Per gli appassionati di Hamilton (dove interpretava La Fayette e Thomas Jefferson) la vera notizia bomba è la scelta dello straordinario Daveed Diggs nel ruolo del simpatico e petulante granchio.

Completano il cast Awkwafina (il gabbiano Scuttle) e Jacob Tremblay (Flounder). Le musiche del film saranno opera di Lin Manuel Miranda, da anni punto di riferimento della Disney per le colonne sonore.