Amici Speciali: come guardarlo in diretta streaming

Venerdì 15 maggio prende il via Amici Speciali, il nuovo show di Maria De Filippi, in prima serata su Canale 5. Un vero e proprio spettacolo all’insegna della ripartenza, della voglia di guardare al futuro con ottimismo.

L’obiettivo è quello di regalare con quattro speciali un sorriso a tutti gli spettatori che sono radunati davanti alla tv e che in questo difficile momento hanno bisogno di leggerezza e spensieratezza. Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia lo fa attraverso la grande musica e l’eccellenza della danza in un’avvincente sfida a squadre che coinvolge dodici beniamini dello spettacolo.

Amici Speciali come guardarlo in streaming

Il talent show va in onda alle 21:43 alle 01:26 su Canale 5. Se non avete la possibilità di seguirlo in tv potete comodamente guardarlo in diretta streaming su MediasetPlay.it oppure recuperare successivamente la puntata collegandovi alla piattaforma Witty.tv.it.

Concorrenti e meccanismo del talent show

A scendere in campo in questa nuova avventura partecipano: 5 ballerini professionisti che si sono messi in luce in diverse edizioni di Amici: il vincitore di categoria della 15° edizione Gabriele Esposito, il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18° edizione Umberto Gaudino e per finire il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19°, il ballerino Javier Rojas.

Con loro in gara 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor e Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata; Alberto Urso, vincitore di Amici 18; la band The Kolors, vincitori di Amici 14; Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19.

Gli artisti di Amici Speciali, divisi in due squadre da sei elementi ciascuna, si sfidano per raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica. In ogni puntata viene decretata la vittoria di una delle due squadre in gara e di un vincitore assoluto della serata.