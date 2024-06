Fiorella Mannoia feat. Michele Bravi – Domani è primavera: video e testo

Domani è primavera è il titolo del singolo realizzato dalla collaborazione tra Fiorella Mannoia e Michele Bravi, in uscita venerdì 14 giugno in tutte le piattaforme di streaming e nei digital store.

Il brano arriva dopo la partecipazione di Michele, per il secondo anno consecutivo, come giudice ad Amici di Maria de Filippi e dopo la pubblicazione del brano sanremese di Fiorella, Mariposa.

Ascolta qui la canzone

Testo Domani è primavera di Fiorella Mannoia

C’è chi dice: “Basta”, c’è chi non aspetta

C’è chi invece di partire resta

Chi non dorme di notte, chi si sveglia alle sette

Chi esce solo per le sigarette

C’è chi dice: “Bene”, c’è chi dice: “Male”

C’è chi, invece di parlare, tace

C’è chi ancora confonde le figure e le ombre

La prigione con la libertà

Signori, buonasera

Domani è primavera

Domani è primavera

C’è che invece noi stiamo ballando

Nonostante la fine del mondo

Siamo anime in cerca d’amore

Come barche di carta in balia delle onde del mare

C’è chi non si arrende, c’è chi si difende

C’è chi guarda e resta indifferente

Chi non prova vergogna, chi ti mette alla gogna

Chi pretende quello che non da

Chi non ha coerenza, chi non ha coscienza

Chi rivendica l’indipendenza

Chi ti plagia la mente, chi non crede più a niente

Chi manipola la verità

Comunque, buonasera

Domani è primavera (Domani è primavera)

Domani è primavera

C’è che invece noi stiamo ballando (C’è che invece noi stiamo ballando)

Nonostante il dolore del mondo (Nonostante il dolore del mondo)

Siamo anime in cerca d’amore

Come barche di carta in balia delle onde del mare (In balia delle onde del mare)

C’è che ancora noi stiamo ballando

Nonostante la fine del mondo

Disarmati davanti al dolore

Continuiamo a sperare in quell’ultimo raggio di sole

L’amore che non ci fa dormire

L’amore, amore senza fine

Amore, che cosa fai stasera? (Che cosa fai stasera?)

Domani è primavera

C’è che invece noi stiamo ballando (C’è che invece noi stiamo ballando)

Nonostante il dolore del mondo (Nonostante il dolore del mondo)

Siamo anime in cerca d’amore

Come barche di carta in balia delle onde del mare (In balia delle onde del mare)

C’è che ancora noi stiamo ballando

Nonostante la fine del mondo

Disarmati davanti al dolore

Continuiamo a sperare in quell’ultimo raggio di sole

Amore che non ci fa dormire

Amore, amore senza fine

Amore, che cosa fai stasera? (Che cosa fai stasera?)

Domani è primavera