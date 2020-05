Bella così di Chadia e Federica Carta diventa virale su TikTok

View this post on Instagram

❤️ 𝗕𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗦𝗜̀, 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡𝗭𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗜 𝗖𝗛𝗔𝗗𝗜𝗔 𝗥𝗢𝗗𝗥𝗜𝗚𝗨𝗘𝗭 𝗘 𝗙𝗘𝗗𝗘𝗥𝗜𝗖𝗔 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗔 𝗦𝗣𝗢𝗣𝗢𝗟𝗔 𝗦𝗨 𝗧𝗜𝗞𝗧𝗢𝗞 ❤️ Un progetto contro la violenza, il cyberbullismo e il body shaming: perché siamo tutti belli così! #bellacosi @federicapaper @chadiaarodriguez