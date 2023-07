Irama e Rkomi – Sexy feat. Guè: video e testo della canzone

Irama e Rkomi pubblicano venerdì 7 luglio Sexy, unica collaborazione del loro joint album No Stress che vede il featuring con il rapper Gué Pequeno.

Il video ufficiale della canzone

Testo Sexy Irama e Rkomi

Sexy (Ah)

Quando lei vuole è così sexy (Ah)

Con due parole è così sexy (Ah)

Quando fa l’amore è così sexy (Ah, ah, ah)

Sexy

Quando mi vuole è così sexy (Ah)

La voce sua è così sexy (Ah)

Quando fa l’amore è così (Ah, ah, ah)

Vuoi un basso che ti porti via la faccia

Io non cerco coca, voglio un basso che ti porti via dal c***o

Non sai cosa mi chiedono in DM

Han tutti un amichetto che non balla senza almeno un grammo di M

Diavolo, mo stammi lontano, oh

Oggi marchi male, il contrario di Cannavaro, oh

Oggi marco Carola, non hai un c***o da fare

La faccia come una grata, la guardo e la vuoi tirare (Muah)

Sto bene, appena mi è (Oh-oh-oh) salita l’ecstasy (Oh-oh-oh)

Dovevo prendermi te (Prendermi te)

Cura di Fentanyl (Oh-oh-oh), vai fuori, aspettami (Oh-oh-oh)

Da sola e dopo portami con tе, yeah

Sexy

Quando lei vuolе è così sexy (Ah)

Con due parole è così sexy (Ah)

Quando fa l’amore è così sexy (Ah, ah, ah)

Sexy

Quando mi vuole è così sexy (Ah)

La voce sua così sexy (Ah)

Quando fa l’amore è così (Ah, ah, ah) (G-U-È)

S***o come se vendessi come Rkomi

O fossi figo come Irama, per fare due nomi (Ahah)

A rappare sono Dio, dovevo nascere a Betlemme

Faccio denaro come doppia M (Yeah)

Per questo tutto parte dai DM, di botto (Ah)

Ti stai spogliando su una serie 8, BM (Ueoh)

Messi come Conor a Las Vegas (Ahah)

E tu sei troppo sexy per un Mercoledì, Ortega

Baby, mi cerco la neve

La luna è di miele (Ah)

Il cielo d’argento e sta cadendo nel bicchiere

Che sguardo crudele (Ah)

Ho voglia di bere (Ah)

In macchina insieme finché non avrò più sete (Yes, fuck yeah)

Sexy

Quando lei vuole è così sexy (Ah)

Con due parole è così sexy (Ah)

Quando fa l’amore è così sexy (Ah, ah, ah)

Sexy

Quando mi vuole è così sexy (Ah)

La voce sua così sexy (Ah)

Quando fa l’amore è così (Ah, ah, ah)