Irama e Rkomi – No stress: ascolta qui il loro primo album insieme

Ecco il primo joint album di Rkomi e Irama, No Stress, l’atteso progetto rilasciato per Warner Music Italy/Island Records.

Il disco, in uscita il 7 luglio e anticipato dal primo singolo, Hollywood, consolida la collaborazione tra i due rapper dopo i brani 5 Gocce e Luna Piena, contenuti rispettivamente ne Il giorno in cui ho smesso di pensare e Taxi Driver.

Dopo essere saliti sul palco del forum italico di Palermo, i due artisti hanno annunciato la tracklist che comprende dieci brani e un solo featuring: si tratta di Guè Pequeno nel brano che è intitolato Sexy.

Puoi ascoltare qui l’album di Irama e Rkomi

La tracklist di No Stress

Hollywood Sexy (feat. Guè) Quando piove Sulla pelle Gravità Petrolio Un’altra bugia Urlami addosso Precipito Con gli stessi occhi

La collaborazione tra i due artisti

Irama e Rkomi, con No stress, si mettono ora alla prova, alla ricerca di nuovi stimoli e ispirazioni, in un album che definiscono un viaggio in un universo sonoro ricco e senza confini, la cui realizzazione ha avuto luogo negli Stati Uniti.

I due rapper promettono inoltre che il progetto si estende al di là di questa stagione musicale estiva e delle barriere geografiche, mentali o temporali, esplorando i sound di tutto il mondo e di ogni epoca.

Per mettere in atto questo obiettivo, la dimensione live del progetto prende forma con un tour (qui puoi trovare le date) che li vede esibirsi fianco a fianco a partire dall’autunno 2023, di cui l’esibizione a Palermo del 30 giugno per Radio Italia Live ha rappresentato un primo assaggio.