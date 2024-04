Gaia – Dea Saffica: video, testo e significato della canzone

È Dea Saffica il nuovo singolo di Gaia Gozzi, la cantautrice italo-brasiliana vincitrice della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Gaia ha presentato il nuovo brano proprio nello studio che qualche anno fa l’ha vista trionfare in piena pandemia, quando sollevò la coppa del vincitore assoluto in assenza del pubblico.

Nel tornare ad Amici 23 come ospite, la cantante ha ora ritrovato il calore delle persone, perciò si è emozionata molto per gli applausi alla sua suadente performance.

Il video ufficiale di Dea Saffica

Testo Dea Saffica Gaia

Io non so chi tu sia

Ma mi hai spogliata con una parola

Sprechiamo tutta la saliva

Che ci è rimasta in gola

Mentre dolcemente sbatte un’onda

Che entra sotto la pelle, pelle, pelle

Cambi le particelle del mio DNA

Mi hai strappato la sete, sete, sete

Bevo dalla tua bocca

Sarò la tua Dea Saffica-ca-ca-ca

Spogliamo sotto la luna-na-na-na

È una storia karmica la nostra ma

Ci ha baciato la fortuna-na-na-na

Farò tutto ciò che vuoi

(A tua disposizione)

Non andartene se puoi

(Abbiamo ancora un paio di ore)

Per noi prima che inondi la stanza di inutili paranoie

Tu fatti cullare da me, si

Nudi sotto la pelle, pelle, pelle

Cambi le particelle del mio DNA

Mi hai strappato la sete, sete, sete

Bevo dalla tua bocca

Sarò la tua Dea Saffica

Spogliamo sotto la luna-na-na-na

È una storia karmica la nostra

Ci ha baciato la fortuna-na-na-na

Guardami controluce

Ascoltami senza voce

Sussurrami i tuoi bisogni

Con te faccio sogni profondi

Che mi portano poi a non volere più neanche contare i giorni perché

Sarò la tua Dea Saffica

Spogliamo sotto la luna-na-na-na

È una storia karmica la nostra

Ci ha baciato la fortuna-na-na-na

Potrebbe interessarti anche:

Cosa è successo nella quarta puntata del serale di Amici 23