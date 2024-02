Sanremo 2024: testo, significato e autori di Tu No di Irama

Il significato e il testo del brano Tu no di Irama sono stati pubblicati in esclusiva con il numero speciale di Tv Sorrisi e Canzoni, dedicato al Festival.

L’artista torna in gara all’Ariston per la quarta volta con un pezzo che è stato definito “una ballata intensa che mette in risalto la sua voce profonda”.

Autori della canzone

Il brano è stato scritto dal cantautore toscano insieme allo storico collaboratore, il produttore e compositore Giulio Nenna, E. Mattozzi e F. Monti.

“La canzone è la prima che ho scritto del nuovo album a cui sto lavorando” racconta l’artista, in gara con questo pezzo al Festival di Sanremo 2024.

Testo Tu No di Irama

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Quando non c’eri

Passavano i mesi

E in un secondo tutto intorno era invisibile

E dimenticherò chi sei

Mi dimenticherò di te

E non lascerò

Non ti lascerò

Ancora una volta vedermi crollare

E mi innamorerò di lei

Ma tu non saprai mai chi è

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Non posso riportarti da me

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Significato della canzone

Irama ha raccontato che il testo e la melodia di Tu No “Nasce da una storia personale e non ha orpelli, è spontanea, immediata, diretta, ricca di emozioni e affronta temi universali come la mancanza e la distanza”.

L’artista spiega infatti che è una canzone incentrata sul ricordo e sulla nostalgia di una persona assente e la associa, inoltre, a un colore: “il blu scuro della notte”.

Irama al Festival di Sanremo

Per Filippo Maria Fanti (questo il suo nome), rapper e cantautore vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2018, si tratta della quarta volta da concorrente al Festival.

Il debutto a Sanremo di Irama risale al 2016 con Cosa resterà nella categoria Nuove Proposte, tornando all’Ariston nel 2019 come Big con La ragazza con il cuore di latta.

Si ripresenta al concorso nel 2021 con l’inedito La genesi del tuo colore. Nel 2022 è la volta del brano Ovunque sarai, dedicato alla nonna, con cui si classifica quarto.

La mancanza è dunque un tema che ritroviamo nel testo di Tu no di Irama che canta nel ritornello: “Bastasse solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me”.

Potrebbe interessarti anche:

I testi e i significati delle canzoni di Sanremo 2024