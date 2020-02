Amici 19: il serale andrà in onda da venerdì 28 febbraio?

Come anticipato nelle scorse settimane, c’è una consistente possibilità di una partenza anticipata del serale di Amici 19.

Come sappiamo, la versione in prima serata del più celebre talent show di Canale 5 viene trasmessa verso la fine di marzo e collocata nella serata del sabato.

Quest’anno, invece, si sta pensando di far partire il serale di Amici molto prima. E di posizionarlo in un’ altra serata della settimana (al sabato resterebbe, in questo caso C’è posta per te). Questo per lanciare in modo efficace il programma e poi metterlo, solo successivamente, di sabato in concorrenza con la nuova edizione di Ballando con le stelle. Come è noto, infatti, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci spesso e volentieri supera in termini di ascolti il serale di Amici.

La novità delle ultime ore è che si starebbe pensando di collocare Amici 19 nella serata del venerdì. In questo modo si troverebbe contro la nuova edizione della Corrida e questo già dalla prima puntata dello show di Carlo Conti, in onda da venerdì 28 febbraio 2020.

Vedremo se questa indiscrezione rispetto alla data di partenza del serale di Amici 19 verrà confermata o si cambierà idea strada facendo.

Al momento, hanno avuto accesso alla fase finale del talent show: Nyv, Valentin, Giulia, Gaia, Javier e Nicolai. Le maglie verdi ancora da assegnare sono soltanto quattro mentre a competere per il serale sono in nove. Si tratta di Federico, Talisa, Matteo, Karina, Stefano, Francesco, Martina, Jacopo e Talisa. Ieri abbiamo visto andare in onda l’esame di ammissione al serale di Federico, Francesco, Karina e Martina che però, almeno per ora, non sono riusciti ad accedere alla fase finale del programma.