Amici 19: cinque ragazzi sostengono l’esame per il serale

Durante la puntata di oggi di Amici 19, andata in onda su Canale 5, Francesco, Matteo, Karina e Martina cercano di ottenere i sei sì necessari per conquistare immediatamente la maglia verde del serale. Ecco come è andata.

Il primo è Federico che balla sulle note di Boogieman di Ghali. Per lui arrivano un paio di sì ma subito dopo un no che blocca la sua ammissione al serale. Tocca a Francesco che canta Io che amo solo te di Sergio Endrigo, ma anche lui non viene ammesso dalla commissione. Non va diversamente per i ballerini Matteo e Karina.

Tocca infine a Martina che canta Always remember us this way di Lady Gaga. Anche per lei arriva subito un no che di fatto impedisce che venga ammessa al serale di Amici 19.

Al momento, hanno avuto accesso alla fase finale del talent show: Nyv, Valentin, Giulia, Gaia, Javier e Nicolai. Le maglie verdi ancora da assegnare sono soltanto quattro mentre a competere per il serale sono in nove: Federico, Talisa, Matteo, Karina, Stefano, Francesco, Martina, Jacopo e Talisa.

La puntata speciale di sabato scorso si è aperta con Devil Angelo che ha protestato perché non poteva schierarsi durante la sfida non essendo stato scelto dai suoi compagni di squadra.

Dopo aver rifiutato di affrontare l’esame per il serale, il rapper si è sottoposto all’esame per l’eliminazione. Non essendo riuscito a superarlo, Devil A ha dovuto abbandonare la scuola di Amici. È stato assente in puntata, per motivi non chiari, il ballerino di latino-americano Valentin.