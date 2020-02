In questi giorni successivi al Festival di Sanremo 2020 si sta facendo un gran parlare della storia d’amore, ormai giunta al termine, fra Diodato e Levante. I due artisti in gara alla 70° edizione della Kermesse canora sono infatti stati insieme per circa un paio di anni e hanno entrambi partecipato al Festival.

Come spesso accade in queste occasioni, sono in molti i romantici a sperare in un ritorno di fiamma. E questo è vero a maggior ragione in considerazione del fatto che entrambi di recente si sono reciprocamente dedicati dei pezzi. Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, Diodato ha scritto per Levante un brano nel disco Che vita meravigliosa.

Levante, a sua volta, ha scritto per Diodato (vero nome Antonio Diodato) il brano Antonio, inserito in Magmamemoria MMX, la riedizione del disco di Levante con Tikibombom, la canzone di Sanremo.

Qui sotto trovate l’audio e il testo di Antonio di Levante.

Antonio, lo sai benissimo

Antonio, lo sai benissimo, mi piaci tu

Non ti chiedo giurami per sempre

L’amore non esiste

Nel futuro prossimo sorge al mattino

E muore in questo ciclo cosmico

Niente di più

Col cuore ho raggiunto il massimo

In una notte di un settembre tragico

Sei stato tu a salvarmi da un tombino cieco

Ora ci vedo bene da così vicino

Lo so non siamo uno, ma due di due è sicuro

Vai avanti tu?

Vai avanti tu?

Tu, nell’alba che non si dimentica

L’eco infinita che fa un bacio quando esplode in una vita vuota

Sembra meravigliosa

Tu, il battito che non rallenta mai

Quanto rumore fa un sospiro dentro a un corpo solo

Se apro le braccia volo

Antonio, mi fai benissimo

Antonio, mi fai benissimo, bene così

Ma non chiedermi perché è successo

L’amore ti succede senza spiegazioni

Esci di casa dispari e ritorni pari

Minore di tre

Tu, nell’alba che non si dimentica

L’eco infinita che fa un bacio quando esplode in una vita vuota

Sembra meravigliosa

Tu, il battito che non rallenta mai

Quanto rumore fa un sospiro dentro a un corpo solo

Se apro le braccia volo

Se apro le braccia volo X3

Tu, il tempo è tutto un istante

Non è mai ora di lasciarsi a

Solitudini violente e fingere che non fa niente

Tu, la mia preghiera costante

Lo sai che ce la faccio sempre

E corro il rischio di cadere e farmi male

E farmi male e farmi amare

Antonio lo sai benissimo

Antonio lo sai benissimo mi piaci tu