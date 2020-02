Post Malone: un concerto a Milano il 17 giugno 2020 (biglietti e prezzi)

La notizia era nell’aria ormai da diverse settimane, perlomeno da quando Ticketone aveva caricato sul suo sito il Ticket Alert. Post Malone, il king della trap statunitense, tornerà presto in Italia con un nuovo concerto. L’appuntamento con Posty è fissato il prossimo 17 giugno a Milano, presso l’Ippodromo SNAI.

Austin Richard Post, questo il vero nome di Post Malone, sarà dunque di ritorno in Italia a due anni dal trionfo al Rock in Roma 2018. L’artista, come saprete, ha pubblicato lo scorso agosto il suo terzo album, intitolato Hollywood’s Bleeding, che ha già frantumato qualunque record sulle piattaforme di streaming.

Trainato dai singoli Wow, Sunflower, Goodbyes e Circles, l’ultimo disco di Posty è stato uno dei più venduti del 2019 negli Stati Uniti e nel mondo. Posty si è imposto come uno dei re di Spotify a livello mondiale e anche italiano, macinando un primato dopo l’altro.

Post Malone - "Wow." (Official Music Video)

La produzione di Post Malone racchiude un mix di generi nel suo sound, energico e in grado di creare dipendenza. Il suo album di debutto, Stoney è stato certificato disco di platino dalla RIAA. Stoney ha permesso all’artista di Dallas di ottenere un posto nella Top 10 della Billboard 200 e la #1 nella R&B/Hip Hop Album. In questo modo, Post Malone è diventato “il primo artista hip hop esordiente del 2016”. Nel 2018, il suo secondo album beerbongs & bentleys ha debuttato alla #1 nella Billboard Top 200. “Beerbongs” è stato uno dei progetti discografici che nei soli USA ha ottenuto più streaming nell’arco di una sola settimana. Grazie al disco, Post Malone si è classificato contemporaneamente con 9 brani nella Top 20 della Hot 100 Chart, divenendo così l’artista ad aver registrato il maggior numero di tracce presenti all’interno di questa classifica.

I biglietti

Vi informiamo che i biglietti per il concerto di Post Malone saranno disponibili a partire dalle ore 9:00 del 13 febbraio sul in prevendita esclusiva su www.105.net. La vendita generale su Ticketone e nei punti vendita autorizzati prenderà il via mercoledì 19 febbraio.

Ecco i prezzi!