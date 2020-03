Amici rischia di chiudere prima della finale? La risposta di Mediaset

Dopo l’ultimo decreto del Governo che ha stabilito il mantenimento delle sole attività essenziali per il nostro Paese, ci siamo chiesti se i programmi televisivi, che non sono di servizio pubblico, rischiassero di dover chiudere prima del previsto.

La gravità dell’emergenza e i seri provvedimenti presi di conseguenza ci hanno suggerito la possibilità che Amici avrebbe potuto chiudere prima della finale, prevista per venerdì 3 aprile. Proprio poco fa, è arrivato un comunicato stampa da parte del Gruppo Mediaset che risponde a questo dubbio sul talent show e che vi riportiamo interamente:

Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del nuovo decreto del Presidente del Consiglio che inasprisce le misure di contenimento. Mediaset da settimane sta facendo tutto il possibile a livello organizzativo per garantire da editore il proprio servizio per il pubblico. Oltre al grande sforzo di tutte le edizioni dei tg, di TgCom24, dei programmi di approfondimento diurni e delle serate di informazione in diretta della nuova Retequattro, abbiamo chiesto anche ai programmi di prima serata di intrattenimento, da “Striscia la Notizia” ad “Amici” a “Grande Fratello Vip”, di non interrompere la programmazione per assicurare al pubblico un minimo di svago in giornate così pesanti per tutti. Un sincero ringraziamento ad autori, conduttori e tecnici che hanno condiviso con l’Azienda la scelta di fornire un servizio televisivo completo a tutto il paese“.

Programmi in prima serata come Amici, Striscia La Notizia e Grande Fratello Vip, dunque, non sono per il momento a rischio di chiusura, in virtù della loro funzione d’intrattenimento per il Paese, esplicata in questo momento così difficile. Salvo altri provvedimenti, il talent show dovrebbe riuscire a completare il suo ciclo con la sua finale tra meno di due settimane.