Javier di Amici 19 si isola dagli altri ragazzi, ecco il motivo

Javier, ballerino di Amici 19, sembra aver assunto lo stesso ruolo di Nicolai che fino a pochi giorni fa si isolava spesso dagli altri ragazzi.

Ora che il ragazzo ucraino è diventato più socievole e convive pacificamente con tutti gli altri allievi, le cose sono diventate più difficili per il ballerino cubano. Javier sta infatti trascorrendo molto tempo da solo a pensare e Gaia ha notato che il suo atteggiamento nei suoi confronti è cambiato.

La preoccupazione di Javier: sarà Nicolai a vincere per la categoria ballo?

Una volta a lezione, anche il professionista che lo supporta si accorge che c’è qualcosa in lui che non va. Javier appare molto stanco e ammette che alzarsi ogni mattina è molto difficile in questa situazione. Ma cos’è che lo preoccupa? Il fatto di dover vedere Nicolai ogni giorno è per lui motivo di disagio e il suo comportamento adesso amichevole gli sembra una finzione.

Rimasto da solo, il ballerino parla tra sé e sé dimostrandosi molto preoccupato per la vittoria che potrebbe essere di Nicolai. “Non sono qui per arrivare secondo ma per vincere”, confessa Javier dimostrando di non aver ancora perso del tutto la speranza di vincere il circuito ballo di Amici 19.

Dalla sua parte c’è sicuramente la maestra Alessandra Celentano, ma d’altro canto la giuria esterna ha ampiamente dimostrato di apprezzare di più il suo avversario. Nella scorsa puntata, inoltre, è stata chiesta l’opinione dell’ètoile Eleonora Abbagnato che ha giudicato le prove di entrambi per Lo schiaccianoci, dando un sette a Javier e un dieci a Nicolai.