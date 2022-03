Amici 21 – Serale 19 Marzo: Alice e Gio Montana eliminati

Stasera, sabato 19 marzo, in prima serata su Canale5 Maria De Filippi ha inaugurato la seconda fase Serale di Amici 21. Alice e Gio Montana purtroppo sono i primi eliminati del Serale del talent show; la ballerina della squadra di Pettinelli – Peparini è stata eliminata dopo un sfida con Albe, mentre, una volta tornati in casetta, Gio Montana ha scoperto di aver perso la sua sfida per la salvezza contro Christian.

“Sono felicissimo del mio percorso qui, ho avuto la fortuna di imparare tanto da questi professionisti. Per me già questa è una vittoria”, dice Christian agli altri allievi. Il cantante, invece, entrato da relativamente poco nella scuola televisiva ha confessato: “Sono stato accolto in un percorso avviato da tempo e ci sono un paio di persone che mi hanno apprezzato e che mi hanno dato dei consigli, come Albe e Nunzio che sarà un fratello fuori da qua”.

La prima puntata del Serale di Amici 21:

Durante la puntata è stata segnata da una prima di indiscussa supremazia da parte della squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, che infatti ha portato al ballottaggio di Albe ed Alice e Christian a rischio eliminazione; la sorte di Cuccarini-Todaro, però, ha iniziato a cambiare dopo un improbabile guanto di sfida tra professori che ci ha “donato” una performance di Zerbi-Celentano travestiti da suore in un numero di Sister Act (con tanto di bacio).

I loro avversari hanno conquistato la vittoria con una convincente esibizione sulle note di Grease; momento fortunato che poi li ha portati anche a battere ancora gli avversari, mandando Gio Montana al ballottaggio contro Christian.

Ospite della prima puntata del Serale di Amici 21 sono stati Nino Frassica con il suo “Amici Senior” ed Elisa con O forse sei tu, accompagnata dall’ex ballerina di Amici Elena d’Amario.

Dopo l’eliminazione di Gio Montana, Nunzio ha cercato di far comprendere al compagno di avventura come affrontare questo momento di sconforto e gli ha suggerito di provare a pensare che ha vissuto questa esperienza, piuttosto che al fatto che sia finita.