Albe: audio e testo della canzone Settimo cielo dall’EP omonimo

Settimo cielo di Albe è la quinta traccia del suo primo EP, pubblicato proprio oggi dall’artista, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi..

Il brano, il quinto di 6 tracce, è l’unico pezzo che Albe non ha presentato nel corso del talent show che lo ha visto finalista insieme ad altri tre cantanti: Alex, Sissi e Luigi.

Testo Settimo cielo di Albe

Ti sembra normale baciarmi per ore, per ore, per ore

È un fatto carnale o ci tieni davvero, per ora

È un sacco di tempo che sto

Appiccicato a te come avessi la colla

Tanto che se poi chiudo gli occhi ti ci vedo-vedo-vedo

Nuda con me al settimo cielo-cielo-cielo

Mentre mi chiedi che ore so-o-o-no lo so

Che se mi chiedi come sto-o-o

Sai che non ti mentirò

Mai non avere paura

No mai non avere paura

Se rimani insicura

Io no-o-o sai che non ti mentirò

Non voglio andare via da te no, no, no

Non vorrei, anche se sei la mia prigione

Rimani la pena migliore per me

Sul finestrino c’è il tuo nome scritto

Dopo che abbiamo fatto

L’amore senza filtri

L’umore ha fatto un picco

Come se volassi davvero-vero-vero

Nudo con te al settimo cielo-cielo-cielo

Mentre mi chiedi che ore so-o-o-no lo so

Che se mi chiedi come sto-o-o

Sai che non ti mentirò

Mai non avere paura

No mai non avere paura

Se rimani insicura

Stasera eleganti

Ti porterò in un posto raffinato

Perchè so che li ami tanto

E ritornerai bambina

Con due occhi grandi grandi così

Mentre mi chiedi che ore so-o-o-no lo so

Che se mi chiedi come sto-o-o

Sai che non ti mentirò

Mai non avere paura

No mai non avere paura

Se rimani insicura