Cosmary Fasanelli e Alex si sono lasciati: le parole della ballerina

Dopo un periodo delicato che ha indotto i numerosi fan della coppia a chiedersi se stessero ancora insieme, Cosmary Fasanelli ha deciso di fare chiarezza sulla sua storia con Alex.

L’ex ballerina di Amici, tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha fatto sapere come stanno davvero le cose:

Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello.

Ecco le dichiarazioni di Alex su Cosmary

Lo stesso Alessandro Rina (questo il vero nome del cantante), durante una recente intervista per CasaChi ha parlato del suo futuro lavorativo e della sua sfera sentimentale.

Riguardo Cosmary ha confermato le voci che già giravano riguardo la presunta crisi: “Sono cose da non dire in questo momento, è un momento un po’ particolare” ha detto.

L’artista ha ammesso inoltre che gli piacerebbe lavorare con Sissi (Silvia Cesana), la cantante con cui ha condiviso il suo percorso al serale realizzando splendidi duetti, molto apprezzati dal pubblico.

“Sicuramente mi piacerebbe fare qualcosa con Sissi, a parte il lato persona mi piace molto la sua voce, il genere che rappresenta. Mi piacerebbe molto. Anche un duetto sarebbe bello. Per me lei ha una delle voci più belle in Italia appena uscite“.

Alex e Cosmary: come si sono conosciuti

La relazione tra i due è nata nella scorsa edizione di Amici di cui Alex è stato finalista. La ballerina è riuscita a fare breccia nel cuore del cantante nonostante fosse già fidanzato e nonostante il suo carattere introverso.

Terminato il talent, però, dopo un breve periodo trascorso in sintonia, i due ragazzi hanno iniziato a mostrarsi sempre più spesso da soli e non in coppia.

E pensare che fino a poco dopo la fine del talent show sembrava tutto andare a gonfie vele.

Intervistato da Verissimo, subito dopo la finale, in effetti Alex ha risposto in merito alla sua relazione con Cosmary con queste parole: