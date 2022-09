Amici 22: la prima puntata domenica 18 settembre con la formazione della classe

Finalmente sappiamo qual è la data ufficiale della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 riprenderà domenica 18 settembre, alle 14: 00.

A rivelarlo il primo video promozionale, relativo alla formazione della classe, che è stato appena pubblicato sui canali social della trasmissione.

Amici 22: le anticipazioni su Mattia Zenzola

Grazie alla pagina Amici News, sappiamo inoltre che la data per la prima registrazione è giovedì 15 settembre.

Da questa stessa fonte, sono arrivati nelle scorse ore, anche degli aggiornamenti riguardo il ritorno di Mattia. Le indiscrezioni svelano, dunque, che il ballerino ci sarà già nella prima puntata del pomeridiano.

Mattia presente alla prima puntata del pomeridiano di Amici 22 come aspirante allievo della nuova edizione. La sua partenza dovrebbe essere prevista il 5 settembre, in modo da affrontare la quarantena.

Nella formazione della classe rivedremo quindi il ballerino che aveva preso parte per molti mesi alla scorsa edizione del talent. Tuttavia, non è ancora certo se andrà ad occupare direttamente un banco oppure dovrà superare l’ultimo step della selezione, come gli altri aspiranti allievi.

Per chi non lo sapesse, lo scorso anno Mattia era stato uno degli alunni di Raimondo Todaro e a causa di un infortunio era stato costretto a ritirarsi, per giunta a poche settimane dal serale.

L’insegnante, però, gli aveva offerto la possibilità di ritornare a settembre. A quanto pare Mattia ha deciso di ricominciare quest’avventura, forte della sua precedente esperienza!

A che se al suo fianco non ci sarà più Cristian Stefanelli, anche lui allievo di Todaro e con cui aveva stretto un legame bellissimo, il suo effettivo ritorno farebbe felici molti fan.

