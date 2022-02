Rkomi ed Elisa: audio, testo e significato di Quello che manca

Dopo aver portato a Sanremo la sua Insuperabile Rkomi collabora di nuovo con Elisa nel brano Quello che manca.

Il pezzo è stato annunciato dal rapper sui social spiegando come il significato parli del suo legame con l’artista friulana:

“Ci siamo conosciuti grazie a Blu, una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte. La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. Quello che manca è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro”.

Audio Quello che Manca di Rkomi con Elisa

Testo Quello che Manca di Rkomi con Elisa

Entro dolce e sa che mi sento a casa

Sa che me ne andrò dolce quando sarà finito

Il vero amore alla fine

Ti troverà più di quello che mi mancava

Alla fine, ci troveranno

Ti restava addosso il profumo di quel mare

Piccole emozioni che non posso più scordare

Scivolano via, scivolano via

Come note, le note di una canzone

Mentre prendo fuoco, lei si chiama Agosto

Mi fa tossire il cuore e poi sanguinare gli occhi

Usiamo sedici muscoli per sorridere, il triplo se ci arrabbiamo

Mi dici perché sеi triste?

Trasparenti dita che mi tеngono incollato

Calpestando una parola dietro l’altra, aia

Lavarsi nel buio, l’uno per l’altra

Sei quello che manca

Mi dici perché sei triste?

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca

Dentro di me

Quello che manca, tu

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca

Dentro di me

Mhm, mhm

Mhh, mhm

Quando mi sale un nodo in gola

So che non ne ha

Ma non so quando li riaggiusta, mi accarezzerà

Io ti ho cercato dentro a quello che poi non c’era

E sei mancato come il sole in quella bufera

E ho messo a tacere voci in fondo all’anima

Io da sola con me stessa che Dio solo sa

Quanto male ho combattuto, quanto ho temuto

Di averti perso di ancora prima di ritrovarti

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca

Dentro di me

Quello che manca, tu

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca

Dentro di me

Sono le mani intrecciate nel buio

Treni veloci su un solo binario

Il vento in un soffio mi porta da te

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca

Dentro di me

Quello che manca, tu

Sei quello che manca, tu

Sei quello che manca

Dentro di me