Alex: tutti i testi delle canzoni dell’EP Non siamo soli

MANCAVANO DUE SETTIMANE ALLA FINE DEL PROGRAMMA, NON AVEVO ANCORA PARTECIPATO ALLA SEMIFINALE QUANDO MAMO GIOVENCO MI CHIAMA NEL SUO UFFICIO E MI MOSTRA LE PROPOSTE ARRIVATE DALLA MAJOR. NON NASCONDO CHE PER ME ERA UN GRANDE ONORE SAPERE CHE MAJOR COME CAROSELLO E WARNER MI PROPONEVANO DI FARE USCIRE IL MIO PRIMO EP, ED UN EVENTUALE SECONDO DISCO, CON LA LORO ETICHETTA.

POI PERÒ MAMO HA AGGIUNTO LA POSSIBILITÀ DI RIMANERE CON LA STRUTTURA E LE PERSONE CHE MI AVEVANO SEGUITO DA QUANDO ERO ENTRATO AD AMICI. MI ERA CHIARO ALLORA E LO È OGGI CHE QUEST’ULTIMA PROPOSTA NON HA LA STORIA E LA FORZA ACQUISITA NEGLI ANNI DELLE MAJOR, MA È ALTRETTANTO CHIARO CHE PER ME QUESTO SIGNIFICA RIMANERE IN UNA FAMIGLIA CHE MI HA ACCOLTO E CAPITO.

HO VISTO TANTI RAGAZZI APPRODARE A TALENT E MAGARI VINCERLI COME AMICI, XFACTOR, THE VOICE PER POI PIAN PIANO SPARIRE NEL NULLA. NON È COLPA DI QUESTE MAJOR, LO CAPISCO, MA FORSE UNA STRUTTURA MENO GRANDE E CHE NON DEVE SOTTOSTARE A LOGICHE DI MERCATO, PUÒ SOSTENERE DI PIÙ CHI COME ME HA SOLO UN SOGNO DAVANTI AGLI OCCHI E NON VUOLE PERDERLO IN BREVE TEMPO. IO SONO PRONTO A LAVORARE E SO CHE IL MIO TEAM È PRONTO A STARMI ACCANTO.