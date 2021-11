Amici 21 – daytime: Alessandra Celentano tuona contro Guido e Mattia

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5, Alessandra Celentano ha un duro confronto con Guido, Mattia e tutti gli altri ballerini.

L’allievo della maestra, durante la puntata di domenica scorsa, si è lamentato in un fuori onda di essere stato chiamato ad eseguire una variazione di classico, senza previo riscaldamento.

Con Christian, il ragazzo si è espresso così: “Mi dà fastidio, solo il fatto che dopo devo ballare così. Perciò sto cercando di capire se è una cosa che mi piace questa o no. Sto iniziando a capire in cosa mi sono buttato“.

La performance non è stata, in effetti, particolarmente riuscita, con alcuni errori prontamente sottolineati subito dopo dalla professoressa di danza classica.

Una volta in casetta, Guido ha rimarcato l’accaduto parlandone con Mattia che ha provato ad analizzare con lui il contesto in cui dovrebbero imparare a rapportarsi: “Qui è televisione, qui ci sono questi meccanismi“.

La reazione alle parole di Guido e di Mattia

Il giovane di Somma Vesuviana, dopo la registrazione, chiede di poter parlare con la Celentano in modo da esprimere il suo malcontento. Alessandra accetta d’incontrarlo in palestra, ma insieme a tutti gli altri ballerini. In modo che anche loro siano partecipi di quanto verrà detto.

Guido manifesta dunque le sue incertezze sul suo percorso artistico nella scuola di Amici. Non avendo ricevuto particolari feedback positivi, infatti, comincia a dubitare di se stesso. In effetti, la maestra conferma che non sta riscontrando da parte sua i risultati che sperava. Considerata la preparazione tecnica del ragazzo, il ballerino non sembra sia in grado di tradurla nelle performance.

La maestra sposta, però, il discorso (che si fa subito più teso) su ciò che Guido ha detto nel fuori onda, parole che le sono state riportate e che ha trascritto. La Celentano non approva affatto le sue lamentele e ritiene che l’allievo avrebbe potuto esprimerle al momento opportuno. Ad esempio, chiedendo alla produzione di potersi riscaldare prima del fatidico Don Chisciotte.

Il ragazzo prova a giustificare le sue parole dissociandosi da qualsiasi forma di arroganza che potrebbe essere trapelata. La professoressa lo invita, invece, a considerare l’idea di lasciare la scuola di Amici se non fa per lui e subito dopo ne ha anche per Mattia.

Da parte del ballerino di Todaro sono arrivate, secondo la maestra, delle affermazioni ben più gravi. “Cosa venite a fare qua se pensate se è tutto finto, state a casa vostra. Se lo pensate tutti andate tutti a casa. Dovete lavorare senza pensare ai meccanismi“, sbotta la maestra contro il ragazzo e gli altri ballerini.

“Non sono qui per confrontarmi con voi. Avremo modo di parlarne ancora, Guido“, conclude infine l’insegnante prima di congedare tutti i ragazzi.