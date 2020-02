Amici 19: Elena D’Amario si commuove per Enrico Nigiotti

La conduttrice Maria De Filippi, durante la puntata di oggi di Amici 19, ha ospitato il cantautore Enrico Nigiotti. E ha voluto che fosse la ballerina Elena D’Amario ad annunciare l’uscita del suo nuovo album, intitolato Nigio.

La ballerina ha reagito in un modo che nessuno, forse, si sarebbe aspettato. La professionista si è pronunciata, infatti, con parole dolcissime per il suo ex fidanzato. Ricorderete tutti che Elena ed Enrico sono stati fidanzati ed entrambi concorrenti di Amici nel 2010. E che lui scelse di eliminarsi dalla gara proprio per favorire il percorso di lei con cui era finito al televoto.

La conduttrice ha introdotto l’album di Enrico ricordando l’abbandono del talent show proprio per lei e soprattutto sottolineando che “all’epoca la testa non era esattamente quella di adesso!”.

Poi, la conduttrice si è soffermata sui miglioramenti fatti nel corso degli anni e sul fatto che ora è un bravo autore (ha scritto anche un inedito per Jacopo, intitolato Cuore di Mare). Ma è quello che è successo dopo che nessuno si aspettava. Elena D’Amario è dunque entrata in studio per annunciare l’uscita dell’album di Enrico Nigiotti e si è commossa nel ricordare quello che hanno passato assieme. Queste le sue parole:“È stato il mio primo fidanzato Il primo amore non si scorda mai!”.

Ciò non significa, ovviamente, che Elena sia ancora innamorata di Enrico ma semplicemente che i ricordi fanno bene. Quelle della professionista sono le lacrime di chi ha custodito nel cuore una storia importante e che ha ricordato i bei momenti passati quando erano ancora molto giovani. Oggi, lei è single mentre lui è felicemente fidanzato con Giulia, a cui il cantautore ha dedicato la canzone Baciami adesso.